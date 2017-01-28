В 2016 году украинское гражданство получили почти 17 тысяч человек

|Гражданство Украины за год получил 131 россиянин
Согласно сообщению, всего в 2016 году гражданство Украины получили 16 866 лиц, из них 809 иностранцев и лиц без гражданства по их ходатайствам приняты в украинское гражданство указами президента.
В частности, 131 принятый указом президента в гражданство Украины человек являлся гражданином России, 97 – Сирии, 75 – лицом без гражданства (гражданами каких государств они были ранее, не указано).
64 принятых в 2016 году в гражданство Украины указом президента были гражданами Армении, 61 – Афганистана, 52 – Ирана, 47 – Грузии, 43 – Молдавии, 31 – Ливана, 30 – Узбекистана.
26 получивших в 2016 году украинское гражданство были гражданами Армении, 22 - Азербайджана, по 13 - Иордании и Пакистана, 12 - Белоруссии, по 11 - Палестины и Египта.
Девять лиц, принятых в украинское гражданство в 2016 году, были гражданами Нигерии, восемь – Турции, семь – Бангладеша, шесть – Туркменистана, пять – Вьетнама, по четыре – Казахстана и Туниса, по три – Индии и Алжира, по два – Анголы, Камеруна, Ливии, Марокко, Судана.
Также в гражданство Украины в 2016 году были приняты по одному гражданину США, Германии, Израиля, Греции, Северной Кореи, Кубы, Непала, Саудовской Аравии, Конго, Йемена и Таджикистана.
Об этом пишут Українські новини со ссылкой на ответ Государственной миграционной службы.
За 3 года Украина потеряла 2,8 млн трудоспособного населения
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Комментарии
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А ещё бакланов забыли посчитать,которые с харчей европейсовских слетели.
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а главное это из России - Макаревичи шендеровичи шустеры бельджо и говнопольские и сплошь пейсатые славяне! Зато Дмитрий Рогозин выступая на Воронежском авиазаводе пригласил спецов с концерна Антонов на работу одновременно гарантируя им получения жилья, работы и главное гражданство в упрощенном порядке! Вот это достойный бартер... Впрочем на Южмаше раньшепорядка 20 000 народу работало а ныне что-то около 600...ещё пару лет Свиноликий фюрер поправит с кровавым пастором на пару.... и как Шухевич мечтал останется половина населения Украи
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Не забудь, копченый, водку захватить и встречать как принято в русских свинособак .
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Че так мало ,целый алкодамбабве переехал на рассею :) Удачи алкоголикам и детям каторжников и убийц вы вернулись на рассию вашу мать родину.