Полиция в Ужгороде гонялась за пьяным водителем без удостоверения (ФОТО)

29.01.2017 (18:03)

Пьяный водитель без удостоверения убегал от ужгородских полицейских

Сегодня утром ужгородские патрульные обнаружили на улице Собранецкой автомобиль "Audi A4", водителя которой, заметив полицейских, быстро выпрыгнул через пассажирскую дверь и бросился бежать, пытаясь перелезть через забор чужого дома.

Быстро отреагировав полицейские догнали и остановили мужчину. Впоследствии он признался, что убегая пытался избежать ответственности, ведь был лишен права управления автомобилем и находится в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердилось результатом теста в 1,28 промилле.

На водителя патрульные составили соответствующие материалы. Как оказалось - права управления водитель лишен из-за того, что уже управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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