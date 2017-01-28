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Полиция в Ужгороде гонялась за пьяным водителем без удостоверения (ФОТО)

29.01.2017 (18:03)
Пьяный водитель без удостоверения убегал от ужгородских полицейских
Пьяный водитель без удостоверения убегал от ужгородских полицейских

Сегодня утром ужгородские патрульные обнаружили на улице Собранецкой автомобиль "Audi A4", водителя которой, заметив полицейских, быстро выпрыгнул через пассажирскую дверь и бросился бежать, пытаясь перелезть через забор чужого дома.

Быстро отреагировав полицейские догнали и остановили мужчину. Впоследствии он признался, что убегая пытался избежать ответственности, ведь был лишен права управления автомобилем и находится в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердилось результатом теста в 1,28 промилле.

На водителя патрульные составили соответствующие материалы. Как оказалось - права управления водитель лишен из-за того, что уже управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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