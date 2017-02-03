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Экс-мэр Ужгорода Ратушняк начинает подпольную борьбу на оккупированных территориях

01.02.2017 (17:33)
Ратушняк продолжит активную борьбу с СБУ и бандеровцами под именем Pablo Borrar
Ратушняк продолжит активную борьбу с СБУ и бандеровцами под именем Pablo Borrar

Бывший городской глава Ужгорода Сергей Ратушняк призвал закарпатцев строить ограждающую от Украины стену, после того, как Верховная Рада зарегистрировала законопроект о едином государственном языке в Украине. Коренной и потомственный закарпатский русин-патриот сразу же подвергся злобным и жестоким нападкам и гонениям со стороны СБУ и укронационалистов всех мастей...

Что сказал по этому поводу махровый националист, депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, узнавал корреспондент издания "Ведомости-Украина".

По Вашему мнению, к чему может привести такой призыв? И вообще, правильно ли, что в данном законопроекте «О языке» еще и предусмотрена уголовная ответственность за то, что человек не общается или не владеет украинским языком?

«Я считаю, что в данном случае оценка его действиям – просто выходит за рамки, и этим должна заниматься Служба Безопасности Украины. Потому что то, что он предлагает, отталкиваясь от законопроекта, от какого-то заявления какого-то политика, то, что он предлагает - это сепаратизм, это, будем говорить, посягательство на территориальную целостность и это межнациональная рознь. С одной стороны, нужно остудить пыл тех идиотов, которые предлагают подобные законопроекты в воюющей стране, а с другой стороны, нужно, чтобы СБУ решили и дали оценку заявлению Ратушняка», - сетовал политик.

Также в Facebook экс-глава Ужгорода Сергей Ратушняк написал, цитирую: "Бендеровцы хотят запретить нам использовать родной язык, для кого мой родной русинский, для кого польский, румынский, болгарский, иврит, русский".

«Подобные заявления должна комментировать Служба Безопасности Украины. Бандеровцы, не бЕндеровцы, а бАндеровцы от фамилии «Бандера», а не «Бендера». Они как раз лелеяли и лелеют украинский язык и развивают его, ничего не запрещая. А если от слова «Бендера» Остап – от политического пиара русинов выдумывает непонятно что, то оценку ему дать должно СБУ и это исключительно вещи, которые противоречат территориальной целостности и единства украинского народа», - подчеркнул Мосийчук.

Ратушняк заявил, что если Киев и дальше продолжит принимать такие законы, то украинцам ничего не останется, как ограждаться от украинской власти стенами, как Америка сделала в случае с Мексикой.

«Послушайте, украинцам стоит взять бочку дёгтя, засунуть в нее Ратушняка, а сверху насыпать пару перышек и вывезти на Закарпатье, и пусть он тогда защищается от этнических русинов, которые, такие как он предатели, от кого угодно и комментировать выражение человека, который не дружит с головой, должна Служба безопасности или же психиатр - один из двух вариантов. В данном случае его заявления о стенах – это чистый сепаратизм, который является призывом к нарушению территориальной целостности нашей страны и отреагировать должно СБУ», - подытожил Мосийчук.

После такого беспредельного и беспрецендентного политического преследования Сергею Ратушняку пришлось временно замаскировать свою страничку в Фейсбук под страницу известного испанского коммуниста Pablo Borrarа.

По информации из близкого окружения Ратушняка, он собирается продолжить активную борьбу с бандерлогами, уйдя на время в неглубокое подполье, на оккупированных территориях Закарпатья.


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

02.02.2017 (17:41) / трататрататратата

лайно - це найкращий буд матеріал ...

02.02.2017 (14:39) / vvv

А на якій мові говорить цей придурок Ратушняк? Хтось чув?

02.02.2017 (12:39) / трататрататратата

кажуть що у будівництві добрим клеючим матеріалом являється лайно ВРХ...

02.02.2017 (08:09) / Капча

Це зовсім ганебно... У коментарі до свого повідомлення у ФБ цей пан пише, що "лише у хохлів всі питання і проблеми вирішені і залишилось розстрілювати всіх, хто шипить галицьким акцентом, який окреслили українською мовою", називає українську мову "хрюканням і блювотинням".

02.02.2017 (07:43) / 02022017

Нет Украины больше, всё. Есть Гнилое Место- руина, шоколадный бандерштадт, что угодно, но не УС//СР, единственное успешное государственное образование, которое существовало самостоятельно на этой территории это совет//ская Украина.Ну и где она? Нет её.

01.02.2017 (23:26) / Карасік

— Граждане! — сказал Остап, открывая заседание. — Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем....

01.02.2017 (20:04) / Pol Pot

Если надо "подставить власть" то давайте комментировать события мосийчукам , виникам , геращенкам , шкирякам , фарионам и прочим самодурам . Да и вообще , складывается впечатление что госчинуши сбрендили и на перегонки пытаются спровоцировать в стране "колиивщину" , нагло воруя , совершая беззаконие и об этом во всеуслышание хвастаются , нажимая на свою безнаказанность . Наверное уже заготовили сценарий .

01.02.2017 (17:54) / Русин из Чихії

Сергей Николаевич, мы просим Вас избавить наш многострадальный русинский народ от оккупации Киевской хунты! Русины Свалявы. Свяжитесь с нами пожалуйста, мы поможем!