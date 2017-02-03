Экс-мэр Ужгорода Ратушняк начинает подпольную борьбу на оккупированных территориях

|Ратушняк продолжит активную борьбу с СБУ и бандеровцами под именем Pablo Borrar
Бывший городской глава Ужгорода Сергей Ратушняк призвал закарпатцев строить ограждающую от Украины стену, после того, как Верховная Рада зарегистрировала законопроект о едином государственном языке в Украине. Коренной и потомственный закарпатский русин-патриот сразу же подвергся злобным и жестоким нападкам и гонениям со стороны СБУ и укронационалистов всех мастей...
Что сказал по этому поводу махровый националист, депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, узнавал корреспондент издания "Ведомости-Украина".
По Вашему мнению, к чему может привести такой призыв? И вообще, правильно ли, что в данном законопроекте «О языке» еще и предусмотрена уголовная ответственность за то, что человек не общается или не владеет украинским языком?
«Я считаю, что в данном случае оценка его действиям – просто выходит за рамки, и этим должна заниматься Служба Безопасности Украины. Потому что то, что он предлагает, отталкиваясь от законопроекта, от какого-то заявления какого-то политика, то, что он предлагает - это сепаратизм, это, будем говорить, посягательство на территориальную целостность и это межнациональная рознь. С одной стороны, нужно остудить пыл тех идиотов, которые предлагают подобные законопроекты в воюющей стране, а с другой стороны, нужно, чтобы СБУ решили и дали оценку заявлению Ратушняка», - сетовал политик.
Также в Facebook экс-глава Ужгорода Сергей Ратушняк написал, цитирую: "Бендеровцы хотят запретить нам использовать родной язык, для кого мой родной русинский, для кого польский, румынский, болгарский, иврит, русский".
«Подобные заявления должна комментировать Служба Безопасности Украины. Бандеровцы, не бЕндеровцы, а бАндеровцы от фамилии «Бандера», а не «Бендера». Они как раз лелеяли и лелеют украинский язык и развивают его, ничего не запрещая. А если от слова «Бендера» Остап – от политического пиара русинов выдумывает непонятно что, то оценку ему дать должно СБУ и это исключительно вещи, которые противоречат территориальной целостности и единства украинского народа», - подчеркнул Мосийчук.
Ратушняк заявил, что если Киев и дальше продолжит принимать такие законы, то украинцам ничего не останется, как ограждаться от украинской власти стенами, как Америка сделала в случае с Мексикой.
«Послушайте, украинцам стоит взять бочку дёгтя, засунуть в нее Ратушняка, а сверху насыпать пару перышек и вывезти на Закарпатье, и пусть он тогда защищается от этнических русинов, которые, такие как он предатели, от кого угодно и комментировать выражение человека, который не дружит с головой, должна Служба безопасности или же психиатр - один из двух вариантов. В данном случае его заявления о стенах – это чистый сепаратизм, который является призывом к нарушению территориальной целостности нашей страны и отреагировать должно СБУ», - подытожил Мосийчук.
После такого беспредельного и беспрецендентного политического преследования Сергею Ратушняку пришлось временно замаскировать свою страничку в Фейсбук под страницу известного испанского коммуниста Pablo Borrarа.
По информации из близкого окружения Ратушняка, он собирается продолжить активную борьбу с бандерлогами, уйдя на время в неглубокое подполье, на оккупированных территориях Закарпатья.
Рейтинг: 25
Комментарии
Рейтинг: 4
лайно - це найкращий буд матеріал ...
Рейтинг: -4
А на якій мові говорить цей придурок Ратушняк? Хтось чув?
Рейтинг: 1
кажуть що у будівництві добрим клеючим матеріалом являється лайно ВРХ...
Рейтинг: -7
Це зовсім ганебно... У коментарі до свого повідомлення у ФБ цей пан пише, що "лише у хохлів всі питання і проблеми вирішені і залишилось розстрілювати всіх, хто шипить галицьким акцентом, який окреслили українською мовою", називає українську мову "хрюканням і блювотинням".
Рейтинг: 11
Нет Украины больше, всё. Есть Гнилое Место- руина, шоколадный бандерштадт, что угодно, но не УС//СР, единственное успешное государственное образование, которое существовало самостоятельно на этой территории это совет//ская Украина.Ну и где она? Нет её.
Рейтинг: 10
— Граждане! — сказал Остап, открывая заседание. — Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем....
Рейтинг: 25
Если надо "подставить власть" то давайте комментировать события мосийчукам , виникам , геращенкам , шкирякам , фарионам и прочим самодурам . Да и вообще , складывается впечатление что госчинуши сбрендили и на перегонки пытаются спровоцировать в стране "колиивщину" , нагло воруя , совершая беззаконие и об этом во всеуслышание хвастаются , нажимая на свою безнаказанность . Наверное уже заготовили сценарий .
Рейтинг: 48
Сергей Николаевич, мы просим Вас избавить наш многострадальный русинский народ от оккупации Киевской хунты! Русины Свалявы. Свяжитесь с нами пожалуйста, мы поможем!