Экс-мэр Ужгорода Ратушняк начинает подпольную борьбу на оккупированных территориях

01.02.2017 (17:33)

Ратушняк продолжит активную борьбу с СБУ и бандеровцами под именем Pablo Borrar

Бывший городской глава Ужгорода Сергей Ратушняк призвал закарпатцев строить ограждающую от Украины стену, после того, как Верховная Рада зарегистрировала законопроект о едином государственном языке в Украине. Коренной и потомственный закарпатский русин-патриот сразу же подвергся злобным и жестоким нападкам и гонениям со стороны СБУ и укронационалистов всех мастей...

Что сказал по этому поводу махровый националист, депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, узнавал корреспондент издания "Ведомости-Украина".

По Вашему мнению, к чему может привести такой призыв? И вообще, правильно ли, что в данном законопроекте «О языке» еще и предусмотрена уголовная ответственность за то, что человек не общается или не владеет украинским языком?

«Я считаю, что в данном случае оценка его действиям – просто выходит за рамки, и этим должна заниматься Служба Безопасности Украины. Потому что то, что он предлагает, отталкиваясь от законопроекта, от какого-то заявления какого-то политика, то, что он предлагает - это сепаратизм, это, будем говорить, посягательство на территориальную целостность и это межнациональная рознь. С одной стороны, нужно остудить пыл тех идиотов, которые предлагают подобные законопроекты в воюющей стране, а с другой стороны, нужно, чтобы СБУ решили и дали оценку заявлению Ратушняка», - сетовал политик.

Также в Facebook экс-глава Ужгорода Сергей Ратушняк написал, цитирую: "Бендеровцы хотят запретить нам использовать родной язык, для кого мой родной русинский, для кого польский, румынский, болгарский, иврит, русский".

«Подобные заявления должна комментировать Служба Безопасности Украины. Бандеровцы, не бЕндеровцы, а бАндеровцы от фамилии «Бандера», а не «Бендера». Они как раз лелеяли и лелеют украинский язык и развивают его, ничего не запрещая. А если от слова «Бендера» Остап – от политического пиара русинов выдумывает непонятно что, то оценку ему дать должно СБУ и это исключительно вещи, которые противоречат территориальной целостности и единства украинского народа», - подчеркнул Мосийчук.

Ратушняк заявил, что если Киев и дальше продолжит принимать такие законы, то украинцам ничего не останется, как ограждаться от украинской власти стенами, как Америка сделала в случае с Мексикой.

«Послушайте, украинцам стоит взять бочку дёгтя, засунуть в нее Ратушняка, а сверху насыпать пару перышек и вывезти на Закарпатье, и пусть он тогда защищается от этнических русинов, которые, такие как он предатели, от кого угодно и комментировать выражение человека, который не дружит с головой, должна Служба безопасности или же психиатр - один из двух вариантов. В данном случае его заявления о стенах – это чистый сепаратизм, который является призывом к нарушению территориальной целостности нашей страны и отреагировать должно СБУ», - подытожил Мосийчук.

После такого беспредельного и беспрецендентного политического преследования Сергею Ратушняку пришлось временно замаскировать свою страничку в Фейсбук под страницу известного испанского коммуниста Pablo Borrarа.

По информации из близкого окружения Ратушняка, он собирается продолжить активную борьбу с бандерлогами, уйдя на время в неглубокое подполье, на оккупированных территориях Закарпатья.