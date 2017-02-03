Зозулю обвинили в симпатии к Бандере и не приняли в испанский клуб

01.02.2017 (20:11)

Бандеровец Зозуля пропустит остаток текущего сезона

Украинский футболист Роман Зозуля столкнулся с агрессивными эмоциями фанов нового клуба "Райо Вальекано", из-за чего его вернули обратно в "Бетис"

Футбольный клуб "Райо Вальекано" арендовал 27-летнего украинского нападающего Романа Зозулю до конца текущего сезона. Однако активные болельщики "Райо", которые традиционно выступают против фашизма и расизма, заподозрили игрока в симпатиях к украинским националистам.

"Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать её. Мы не будем рады его приходу", — говорится в обращении фанатов к президенту клуба в официальном аккаунте болельщиков в "Твиттере".

Lobo☆Estepario

‏@Ridder_Lobo

@RVMOficial @zozulyaroman18 simplemente mirando su twitter se ve lo no neonazi que es esta escoria. Stepan Bandera, colaborador nazi

В качестве одного из доказательств они опубликовали фотографию Зозули с шарфом, на котором изображён лидер украинских националистов Степан Бандера.

Зозуля прокомментировал, что никогда не был связан с неонацистами, однако отказался комментировать компрометирующую фотографию, на которой он позирует с шарфом с изображением Степана Бандеры.

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