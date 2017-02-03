В Виннице в морге "ожил" пенсионер

01.02.2017 (20:32)

Мужчина впал в кому редкой формы

Пожилой мужчина два дня пролежал в камере в местном морге, прежде чем оказалось, что он жив, сообщает "КП в Украине". Известно, что мужчина проживал один. Периодически за ним ухаживали соседи. В один из дней они его обнаружили без видимых признаков жизни и вызвали скорую. Медики увезли мужчину в больницу, а позже сообщили о его смерти.

Внучка "покойного", приехала в Винницу, получила свидетельство о смерти деда и начала подготовку к похоронам.

На третий день, когда судмедэксперты получили из камеры тело мужчины для вскрытия, оказалось, что оно имеет признаки жизни.

"Аж мурашки по коже. Посветили фонариком в глаза - зрачки сужаются. Мы быстро стали откачивать" покойника ".

Здесь дедушка открыл глаза и сказал: мол, холодно здесь, чайку бы горячего", - рассказали изданию сотрудники реанимации Винницкой центральной районной больницы.

Медики предполагают, что мужчина впал в кому редкой формы.

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