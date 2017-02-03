Сенат США утвердил Тиллерсона на пост госсекретаря

01.02.2017 (23:06)

Тиллерсон стал 69 Госсекретарем США

Сенат конгресса США утвердил в среду кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря, свидетельствуют данные голосования.

Против кандидатуры Тиллерсона возражали многие сенаторы от Демократической партии, однако у демократов есть лишь 48 голосов в сенате, а для блокирования обсуждения кандидатуры Тиллерсона требовалось 60 голосов.

За кандидатуру Тиллерсона проголосовали 56 сенаторов, против были 43, один не голосовал.

Тиллерсон в прошлом возглавлял энергетическую компанию ExxonMobil.

Критики указывали на отсутствие у него дипломатического опыта, а также на то, что Тиллерсон часто бывал в России и даже был награжден орденом Дружбы.

Вице-президент США Майкл Пенс привел в среду Рекса Тиллерсона к присяге в качестве госсекретаря.

Официальная церемония состоялась в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа.

Американский лидер выразил уверенность в том, что Тиллерсон привнесет в работу госдепартамента свои уникальные навыки. Он также отметил, что "этот человек пользуется уважением в мире, и сейчас начинает свое самое важное путешествие".

По словам Трампа, США "должны во внешней политике укреплять стабильность и безопасность". При этом он признал, что зачастую в этом процессе "мы находимся в ловушке насилия и войны".

В этой связи он отметил "важность укрепления существующих и создания новых альянсов США для расширения американских стратегических интересов и безопасности".