Сенат США утвердил Тиллерсона на пост госсекретаря

|Тиллерсон стал 69 Госсекретарем США
Сенат конгресса США утвердил в среду кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря, свидетельствуют данные голосования.
Против кандидатуры Тиллерсона возражали многие сенаторы от Демократической партии, однако у демократов есть лишь 48 голосов в сенате, а для блокирования обсуждения кандидатуры Тиллерсона требовалось 60 голосов.
За кандидатуру Тиллерсона проголосовали 56 сенаторов, против были 43, один не голосовал.
Тиллерсон в прошлом возглавлял энергетическую компанию ExxonMobil.
Критики указывали на отсутствие у него дипломатического опыта, а также на то, что Тиллерсон часто бывал в России и даже был награжден орденом Дружбы.
Вице-президент США Майкл Пенс привел в среду Рекса Тиллерсона к присяге в качестве госсекретаря.
Официальная церемония состоялась в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа.
Американский лидер выразил уверенность в том, что Тиллерсон привнесет в работу госдепартамента свои уникальные навыки. Он также отметил, что "этот человек пользуется уважением в мире, и сейчас начинает свое самое важное путешествие".
По словам Трампа, США "должны во внешней политике укреплять стабильность и безопасность". При этом он признал, что зачастую в этом процессе "мы находимся в ловушке насилия и войны".
В этой связи он отметил "важность укрепления существующих и создания новых альянсов США для расширения американских стратегических интересов и безопасности".
Рейтинг: 2
Комментарии
Рейтинг: -3
- Где я?
- В России.
- Как я тут оказался?
- Ты тут родился.
- Почему тут так грязно, темно и воняет?
- Налейте ему ещё водки. В нём проснулся русофоб!
Рейтинг: 2
Ты на Кульпарківськой,свидомый..,ты тут родился, поэтому тут так грязно, темно и воняет.
Рейтинг: 5
Заявление из Берлина:"Киев осознанно загоняет свою армия в котёл".Люди!Вы в своём уме?Вас утилизируют под надуманным предлогом.Вы хоть соображаете,за что гибнете?Или вас настолько оболванили,что вы ничего не соображаете и как бараны добровольно идёте на бойню.А кто славян рожать будет,молодые детородные працаны гибнут и не знают за что?
Рейтинг: 6
С ТЕМИ КТО В КИЕВЕ У РУЛЯ МИРА НЕ БУДЕТ, ТОЛЬКО ВОЙНА ИМ ГАРАНТИРУЕТ ОТНОСИТЕЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ.
Рейтинг: 3
ОБСЕ зафиксировала наличие военной техники ВСУ на линии соприкосновения с ЛНР и ДНР:
42 РСЗО, 66 бронемашин и 122 военных грузовика.
Рейтинг: 5
Укрогабонцы, молитесь что дядя Вова такой добрый и мудрый. Другой,например обама и его спдвижники, давно бы из вас уже фарш бы изготовил и сказал бы как и вы на белом глазу, что так и было и это вы сами себя разорвали.
Рейтинг: 7
Paнo yтpoм, вcтaв c кpoвaтки Кpикнyл Cлaвayкpaинe! И ycлышaв oт мaмyли Чтo гepoям тoжe cлaвa. Пpыгнyл cpaзy в интepнeтик, тpoллить клятiх мocкaлiв!Тaм пиcaл, чтo "вce вы зoмби!" Пyтин вaш, кaк Гитлep нoвый. Вce вы aлкaши и быдлo Чтo, cocнyли мocкaлi? Я зa piднy Укpaинy Вceх yбью, oдин ocтaнycь И вooбщe, CШA нaм бpaтья.A нe клятi мocкaлi. Тyт мaмyля cooбщaeт "Oй, Тapac, тoбi пoвecткa" Я ничyть нe иcпyгaлcя. Пpocтo тaйнa мнe oткpылacь,чтo нe вce тaк oднoзнaчнo,чтo ...yйлo Пapaш c Oбaмoй, чтo дaвнo в Pocтoвe нe был, Ждитe, бpaтья мocкaли!
Рейтинг: 7
Paнo yтpoм, вcтaв c кpoвaтки Кpикнyл Cлaвayкpaинe! И ycлышaв oт мaмyли Чтo гepoям тoжe cлaвa. Пpыгнyл cpaзy в интepнeтик, тpoллить клятiх мocкaлiв!Тaм пиcaл, чтo "вce вы зoмби!" Пyтин вaш, кaк Гитлep нoвый. Вce вы aлкaши и быдлo Чтo, cocнyли мocкaлi? Я зa piднy Укpaинy Вceх yбью, oдин ocтaнycь И вooбщe, CШA нaм бpaтья.A нe клятi мocкaлi. Тyт мaмyля cooбщaeт "Oй, Тapac, тoбi пoвecткa" Я ничyть нe иcпyгaлcя. Пpocтo тaйнa мнe oткpылacь,чтo нe вce тaк oднoзнaчнo,чтo ...yйлo Пapaш c Oбaмoй, чтo дaвнo в Pocтoвe нe был, Ждитe, бpaтья мocкaли!
Рейтинг: 6
Свидомые киевские агрессоры!!!
Ответьте на вопросы...
1.Почему Россия не "нападает" со стороны Одессы,Херсона,и тд....???
2.Почему Россия "воюет без авиации"....???
3.Почему нет фотографий с американских спутников о базировании российского контингента??(200 000 нельзя спрятать,там обозы с продовольствием,палатки,техника,обеспечение и тдэ и тп., ведь это огромный город!!!)
Рейтинг: 10
Уважаемые США и ЕВРОСОЮЗ, прошу ВАС отпустить на заслуженный отдых(ПЕНСИЯ), народного артиста Украины,Порошенко Петра Алексееча, в связи со старческим маразмом, прошу не отказать,