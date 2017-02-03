Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 2 Февраля

02.02.2017 (07:15)

В Ужгороде облачная погода, временами дождь и мокрый снег

В Закарпатской области переменная облачность, временами мокрый снег и дождь, в горах местами снег, днем ​​сильные осадки. Кое-где туман, гололед, налипание мокрого снега, метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10, в горах местами 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 2 ° тепла - 3 ° мороза, днем ​​1-6 ° тепла, на высокогорье 0-2 ° мороза.

В Ужгороде солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утренний сильный дождь во второй половине дня должен ослабнуть, но к вечеру может вновь набрать силу.На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура ночью 0-2 ° тепла, днем ​​3-5 ° тепла.

Днем 2 и ночью 3 февраля по Закарпатской области ожидаются сильные осадки: мокрый снег и дождь, в горах местами снег. Кое-где туман, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. В горах местами усиление юго-западного Завета до 15-20 м / с, метели.

Температура за последние 130 лет 2 февраля:

МАКС: 10.3° (1966)

МИН: -24.5° (1947)

Народный прогноз погоды: 2 февраля почитается память преподобного Евфимия Великого.

В народе этот день называли «Ефимкины метели». По метелям наши предки предсказывали погоду на ближайшее будущее. Если 2 февраля метет метель, то вся Масленая неделя будет метельной. Если этот день выдавался пасмурным, то стоило ждать поздних метелей. А если на Ефимия в полдень было солнце, то весну ожидали раннюю.