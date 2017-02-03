Закарпатцам угрожает новая опасная инфекция

02.02.2017 (08:59)

Закарпатцам советуют немедленно вакцинироваться

В соседней с Закарпатской областью Румынии от эпидемии кори уже умерло 14 человек.

По сообщению румынских СМИ, количество заболевших в результате эпидемии кори - более двух с половиной тысяч человек.

В Ивано-Франковской области уже зарегистрировано 50 случаев. В Закарпатье к счастью пока что случаев не было.

Из-за высокой степени риска и проблемы с прививками, медики призывают быть настороже. Корь - это острая вирусная, циклическая инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Проявляется: повышенной температурой тела, симптомами простуды и густым высыпанием по всему телу.

Из-за географической приближенности к границе, закарпатцам советуют немедленно вакцинироваться. Прививочных материалы пока есть.

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Закарпатью угрожает эпидемия кори (ВИДЕО)



