Три поезда не пускали в Мукачево из-за угрозы теракта (ВИДЕО)
02.02.2017 (09:17)
Три поезда задержали под Мукачево из-за угрозы взрыва
Вчера, с почти двухчасовыми задержками прибыли в Ужгород три поезда. Пассажиры рассказали - остановку на неопределенный срок объявили перед Мукачево.
На железнодорожный вокзал поезда не пускали, из-за проверки подозрительной сумки на путях и возможном заминировании вокзала. Поэтому поезда, которые должны были прибыть еще к полдню - один за другим приехали на Ужгородский вокзал только около 14-й.
На вокзале говорят - коллапс миновал и отправление из Ужгорода было уже своевременным. Наиболее незначительное опоздание в поезда №111 из Харькова. Его пассажиры потеряли меньше часа. Киевский поезд №81 - прибыл в областной центр с часовым опозданием.
А вот пассажиры ночного экспресса из Харькова №235 приехали почти на 2:00 позже, чем планировали, вместо 11:48 - только в 13:25. Пассажиры говорят - все время стояли под Мукачево - некоторые проводники даже советовали сойти с поезда и добираться маршрутками.