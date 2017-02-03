Курс валют на 2 февраля (+ новости экономики)

02.02.2017 (09:43)

Курс валют в банках Ужгорода 2 февраля

Курс доллара сегодня продолжил падение, как и рубль, а вот евро снова поднялся в цене.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на четверг, 2 февраля:

- 2699.8586 за 100 долл. США;

- 2913.1474 грн за 100 евро;

- 4.4766 грн за 10 руб. РФ.

По сравнению с предыдущим днем, курс доллара снизился на 8 коп.

Евровалюта подорожала до 29,13 грн.

Курс российского рубля снизился на 3 копейки.

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Доходы Государственного бюджета в январе составили 59,444 млрд. грн, что на 16,593 млрд. грн или 38,7% больше запланированного. Об этом свидетельствуют данные Госказначейства.

Как отмечается, в январе 2017 доходы госбюджета выросли вдвое по сравнению с январем 2016 года.

При этом указано, что доходы местных бюджетов в январе составили 12,634 млрд. грн, что на 1,1 млрд. грн или 9,5% больше плана.

По сравнению с января 2016 года доходы местных бюджетов в январе этого года увеличились в 1,5 раза.

Остатки на счете Госказначейства в январе выросли на 20,6 млрд. грн.