Курс валют на 2 февраля (+ новости экономики)

|Курс валют в банках Ужгорода 2 февраля
Курс доллара сегодня продолжил падение, как и рубль, а вот евро снова поднялся в цене.
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на четверг, 2 февраля:
- 2699.8586 за 100 долл. США;
- 2913.1474 грн за 100 евро;
- 4.4766 грн за 10 руб. РФ.
По сравнению с предыдущим днем, курс доллара снизился на 8 коп.
Евровалюта подорожала до 29,13 грн.
Курс российского рубля снизился на 3 копейки.
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Доходы Государственного бюджета в январе составили 59,444 млрд. грн, что на 16,593 млрд. грн или 38,7% больше запланированного. Об этом свидетельствуют данные Госказначейства.
Как отмечается, в январе 2017 доходы госбюджета выросли вдвое по сравнению с январем 2016 года.
При этом указано, что доходы местных бюджетов в январе составили 12,634 млрд. грн, что на 1,1 млрд. грн или 9,5% больше плана.
По сравнению с января 2016 года доходы местных бюджетов в январе этого года увеличились в 1,5 раза.
Остатки на счете Госказначейства в январе выросли на 20,6 млрд. грн.
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