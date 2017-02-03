Суд вернул Министерству обороны земельные участки в Закарпатье

02.02.2017 (12:40)

Министерству обороны возвращены 3 га земли в Закарпатской области

Общими мерами представителей юридической службы Министерства обороны Украины и военной прокуратуры Ужгородского гарнизона восстановлены права государства на земельные участки в Закарпатской области.

Так, 26 января 2017 Межгорским районным судом Закарпатской области удовлетворен иск о признании недействительными решений Межгорского поселкового совета Закарпатской области от 9 марта 2010 г. № 15 и возврата Министерству обороны Украины восьми земельных участков в с. Межгорье Межгорского района Закарпатской области общей площадью 2,9964 га.

Мероприятия по фактическому возврату земельных участков в сферу управления Министерства обороны Украины будут проведены после вступления решения в законную силу.

Работа по защите интересов Министерства обороны Украины продолжается.

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