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Внимание! Завтра на улицах Ужгорода появится спецназ и боевая техника

02.02.2017 (13:11)
В Ужгороде пройдут учения правоохранителей с боевой и тактической подготовки
В Ужгороде пройдут учения правоохранителей с боевой и тактической подготовки

В пятницу, 3 февраля, в Ужгороде будут проводиться учения правоохранителей с боевой и тактической подготовки. В них примет участие отряд специального назначения ГУНП области, работники полиции охраны и патрульной полиции.

Обучение проводиться с целью овладения и совершенствования правоохранителями знаний и навыков согласованных действий, которые необходимы для успешного выполнения оперативно-служебных задач в условиях осложненной оперативной обстановки и массовых беспорядков.

Сбор личного состава состоится в 7.00 на пл.Народная в Ужгороде, информирует отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Полиция просит граждан с пониманием отнестись к наличию боевой техники и спецназа на улицах.
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Как проходили антитеррористические учения в центре Ужгорода (ВИДЕО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

02.02.2017 (13:43) / Читатель Ужгородка

Испугались ратовского опуса ? Ню-ню ...

02.02.2017 (13:31) / Пітьо чампайші

Вальцмановская педерастня запугивает Народ,отсосёте,недолго жидам банковать осталось