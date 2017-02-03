Внимание! Завтра на улицах Ужгорода появится спецназ и боевая техника

|В Ужгороде пройдут учения правоохранителей с боевой и тактической подготовки
В пятницу, 3 февраля, в Ужгороде будут проводиться учения правоохранителей с боевой и тактической подготовки. В них примет участие отряд специального назначения ГУНП области, работники полиции охраны и патрульной полиции.
Обучение проводиться с целью овладения и совершенствования правоохранителями знаний и навыков согласованных действий, которые необходимы для успешного выполнения оперативно-служебных задач в условиях осложненной оперативной обстановки и массовых беспорядков.
Сбор личного состава состоится в 7.00 на пл.Народная в Ужгороде, информирует отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
Полиция просит граждан с пониманием отнестись к наличию боевой техники и спецназа на улицах.
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