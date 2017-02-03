Срочно : Украинские танки вошли в Авдеевку (ВИДЕО)

|В Авдеевке замечены украинские танки
Среди жилых домов в городе Авдеевка Донецкой области появились танки Вооруженных сил Украины. Бронетехника была замечена в среду, 1 февраля.
Бронетехнику запечатлел на видео корреспондент BBC Том Барридж. На кадрах можно заметить несколько танков, вокруг которых стоят военнослужащие.
Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала наличие танков и гаубиц возле Авдеевки, а также отметила увеличение случаев нарушений режима тишины.
"СММ ОБСЕ наблюдала танки и гаубицы возле Авдеевки, в нарушение соответствующих линий отвода, зенитно-ракетный комплекс возле Анновки", - рассказали в организации. При этом о принадлежности бронетехники и вооружения не сообщалось.
"В нарушение соответствующих линий отвода в контролируемых правительством районах: два РСЗО (БМ-21), движущиеся на восток по дороге М04 в Нетайлово (22 километра к северо-западу от Донецка), два РСЗО (БМ-21) в сопровождении грузовика с крытым грузовым отсеком, движущегося на север по дороге Н-20 в трех километрах к юго-востоку от Волновахи (53 километра к югу от Донецка), четыре танка (Т-64), припаркованные за зданием в Авдеевке", — говорится в документе СММ ОБСЕ.
Несмотря на ожесточенные бои вблизи Авдеевки и обстрелы города, ситуация остается контролируемой и далека от критической.
"Да, мы таки в разных Авдеевках. В той, которая на 112-м канале и в инфополе фейсбука — там капец, пожары, каннибализм и массовое бегство. В той, в которой я, Masi Nayyem и Bogdan Khodzinsky — тут нет электричества. Тут есть продукты, на рынке и в магазинах, а результаты обстрела — это повреждения домов старого города, а не многоэтажной застройки, где живет 70 процентов людей", — написал ветеран АТО Мартин Брест.
"Мы поехали и сфоткали следы обстрела. А в Авдеевке на стадионе возле полевых кухонь с бесплатной едой дети катаются на санках. И все нормально. Помощь нужна военным. Она была нужна неделю назад — и нужна будет через неделю. От ситуации в Авдеевке эта помощь никак не зависит", — описал ситуацию в городе украинский боец.
Москаль рассказал как заставить боевиков прекратить огонь в Авдеевке
Комментарии
Рейтинг: -1
Китайские ракеты у границ России тихонько смеються, наблюдая, как «Искандеры» пытаются на другом конце границы изобразить сверхдержаву.
Рейтинг: 7
Основная цель киевских продажных пидеров и врагов украинского народа является втягивание в конфликт Ро///ссии.Два года копченый с киевскими пидорами пытались втянуть Ро///ссию в конфликт.
Рейтинг: 3
Если Россию втянут в войну, то каклы будут уничтожены минут за 40, им это надо?
Рейтинг: 1
Это их цель,поскольку с Крымом у копче///ного не получилось и начал писать кипятком, как так Россия объегорила. А киевские-пидор//овские подстрекатели как брехали так и брешуть, но не долго.
Рейтинг: 8
Артиллерийские дуэли в районе Авдеевки Порошенко использует не только для политических спекуляций, но и для получения контроля над активами остающихся на Украине олигархов.Борьба идет за Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), оказавшийся на линии огня, без электроэнергии, угля и газа.Завод принадлежит компании "Метинвест",управляющей металлургическими активами олигарха Рината Ахметова.АКХЗ-крупнейшее в Европе предприятие такого профиля,без продукции которого кокса невозможна работа металлургических комбинатов в Мариуполе,Запорожье и Енакиево.
Рейтинг: 4
ранее за время "антитеррористической операции" на территорию АКХЗ не попал ни один снаряд.Но в минувшее воскресенье именно здесь начались бои небывалой интенсивности.В результате прицельного огня вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены идущие с территории Донецкой народной республики (ДНР) линии электропередач,питавшие предприятие,а также подъездные железнодорожные пути,что привело к фактической остановке в работе предприятия и началу так называемой горячей консервации двух из четырех коксовых батарей.
Рейтинг: 7
Бесконечно такая консервация продолжаться не может - остывание печей означает гибель завода, а поддерживать нужную температуру АКХЗ сейчас не в состоянии: продолжающиеся обстрелы не позволяют ремонтным бригадам восстановить подачу электричества. Также завод остался без угля: незадолго до обострения конфликта инициативные депутаты парламента из числа бывших "комбатов" организовали очередную "блокаду" Донецкой и Луганской республик,взорвав железнодорожные пути, по которым в Авдеевку поступал уголь с шахт.
Рейтинг: 9
По версии украинских журналистов, поставив АКХЗ, а вместе с ним и всю металлургическую империю Ахметова на грань выживания, Порошенко шантажирует олигарха с целью получения контроля над АКХЗ, а значит и над "Метинвестом". Для этого в руководство завода должны войти небезызвестный депутат Игорь Кононенко (об отравлении которого ртутью недавно писала "РГ"), а также депутат Донецкого облсовета Виталий Кропачов.- основатель печально известного батальона "Торнадо".
Рейтинг: 9
Украинские военные погибают за то, чтобы Ахметов согласился передать Авдеевский коксохимзавод под руководство Кононенко и Кропачова. Погибнуть за это святая обязанность каждого сознательного украинца!" - написал по этому поводу в "Фейсбуке" украинский журналист Юрий Бойко, известный громкими расследованиями коррупции новой украинской власти и первым доказательно обосновавший альтернативную версию продолжающейся бойни.
Рейтинг: 2
В Госдуме готовят законопроект, согласно которому граждане бывшего СССР смогут получать аналог американской "грин-карты" - так называемую "Карту русского". Предлагается развозить её на танках для поддержания родственных, языковых и прочих ценностей народа России за рубежом.
Рейтинг: 7
Нет того государства Украина, в составе которого был Донбасс! Нет с 22 февраля 2014 года! Нынешнее государство Украина легитимизировано только в тех районах где были проведены выборы в новую Раду и президента. В Донбассе нынешняя Украина - оккупант, ведущий вооруженную агрессию.Порошенко под командованием США убивает детей и стариков Донбасса и призывает на эту бойну детородных пацанов.
Рейтинг: 9
Бандеровцы верны своим подленьким принципам. Трусливо ховаться в жилых кварталах и прятаться за спины мирных жителей - тактика подонков!НЕТ У НИХ БОГА, они молятся своему богу-Бандере-пидорку вонючему.И они эти тупоголовые укры думают, что с Россией воюют.
Рейтинг: 4
Смотри придурок и увидишь кто прячется за спинами мирных жителей https://www.ukrinform.ua/rubric-doneccina/2168872-bellingcat-pidtverdili-obstril-avdiivki-z-zitlovih-kvartaliv-donecka.html
Рейтинг: 10
На многострадальной украинской земле, киевские хряки, свиноматки, кролики и гризуны, пришедшие к власти в результате военного переворота, готовили,в том числе и Крым, как плацдарм для натовских баз.
Рейтинг: 2
А что это там на дальнем плане? Белый джип с голубым флагом ОБСЕ! Замечательно! Вчера хохлы из Бука сбили безпилотник ОБСЕ и молчок, нигде ни какой инфы, оказывается эти суки приехали прикрывать преступления а не пресекать!Авдеевка БЫЛА ЗА ДНР.
Рейтинг: -6
В России контрразедке работать просто: кто не пьет боярышник - тот укропский диверсант или НАТОвский шпион...
Рейтинг: 1
Нет того государства Украина, в составе которого был Донбасс! Нет с 22 февраля 2014 года! Нынешнее государство Украина легитимизировано только в тех районах где были проведены выборы в новую Раду и президента. В Донбассе нынешняя Украина - оккупант, ведущий вооруженную агрессию.Порошенко под командованием США убивает детей и стариков Донбасса и призывает на эту бойну детородных пацанов.
Рейтинг: 0
Кровавый Пиночет петя таким образом обороняется... В зоне разграничения танки самоходки и реактивная артиллерия причём под прикрытием жилых многоэтажек...он не доживёт до Гааги!!! Скоро из котлов пойдут не по 5-10 жмуриков а сотнями! Вот тогда то свидомые умоются кровью! Пленных в этих условиях брать ополченцы не будут! Что в принципе ПРАВИЛЬНО!!!