Срочно : Украинские танки вошли в Авдеевку (ВИДЕО)

02.02.2017 (13:25)

В Авдеевке замечены украинские танки

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Среди жилых домов в городе Авдеевка Донецкой области появились танки Вооруженных сил Украины. Бронетехника была замечена в среду, 1 февраля.Бронетехнику запечатлел на видео корреспондент BBC Том Барридж. На кадрах можно заметить несколько танков, вокруг которых стоят военнослужащие.Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала наличие танков и гаубиц возле Авдеевки, а также отметила увеличение случаев нарушений режима тишины."СММ ОБСЕ наблюдала танки и гаубицы возле Авдеевки, в нарушение соответствующих линий отвода, зенитно-ракетный комплекс возле Анновки", - рассказали в организации. При этом о принадлежности бронетехники и вооружения не сообщалось."В нарушение соответствующих линий отвода в контролируемых правительством районах: два РСЗО (БМ-21), движущиеся на восток по дороге М04 в Нетайлово (22 километра к северо-западу от Донецка), два РСЗО (БМ-21) в сопровождении грузовика с крытым грузовым отсеком, движущегося на север по дороге Н-20 в трех километрах к юго-востоку от Волновахи (53 километра к югу от Донецка), четыре танка (Т-64), припаркованные за зданием в Авдеевке", — говорится в документе СММ ОБСЕ.Несмотря на ожесточенные бои вблизи Авдеевки и обстрелы города, ситуация остается контролируемой и далека от критической."Да, мы таки в разных Авдеевках. В той, которая на 112-м канале и в инфополе фейсбука — там капец, пожары, каннибализм и массовое бегство. В той, в которой я, Masi Nayyem и Bogdan Khodzinsky — тут нет электричества. Тут есть продукты, на рынке и в магазинах, а результаты обстрела — это повреждения домов старого города, а не многоэтажной застройки, где живет 70 процентов людей", — написал ветеран АТО Мартин Брест."Мы поехали и сфоткали следы обстрела. А в Авдеевке на стадионе возле полевых кухонь с бесплатной едой дети катаются на санках. И все нормально. Помощь нужна военным. Она была нужна неделю назад — и нужна будет через неделю. От ситуации в Авдеевке эта помощь никак не зависит", — описал ситуацию в городе украинский боец.