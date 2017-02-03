Пострадавшая на "Буковеле" лыжница из Закарпатья скончалась в реанимации

02.02.2017 (13:40)

Лыжница из Закарпатья умерла в реанимации после несчастного случая на "Буковеле"

Около двух недель назад на известном горнолыжном курорте произошел несчастный случай - на лыжной трассе столкнулись две лыжницы, в результате чего одна из них получила многочисленные переломы и была доставлен в реанимационное отделение Надворнянской районной больницы.

Все это время пострадавшая находилась в коме, а вчера девушка умерла.

Как сообщили в Надвирнянском отделе полиции ГУНП в Ивано-Франковской области, пострадавшей оказалась молодая жительница Закарпатской области, была замужем, имела детей. Девушка находилась в очень тяжелом состоянии и доставить пациентку на лечение в областную клиническую больницу или в другое лечебное учреждение не было возможности, так как девушка была нетранспортабельна.

Другая девушка, катаясь на лыжах, въехала в потерпевшую, также была не из Прикарпатья. Однако она не пострадала.

По данному факту Надвирнянским отделом полиции было возбуждено уголовное производство по ч. Ст. 121 УК, однако дело передали в отделение полиции в Яремче.

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