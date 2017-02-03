В Ужгородскую мэрию наведались венгерские полицейские (ФОТО)

02.02.2017 (14:14)

В мэрии Ужгорода прошла встреча с венгерскими полицейскими

Ужгородский городской глава Богдан Андриив и его заместитель Александр Билак сегодня встретились с делегацией венгерской полиции.

В состав делегации входят: Ласло Ийеш, подполковник, начальник управления полиции Ниредьхазы, Саболч Морваи, подполковник полиции, начальник транспортного отдела, Шандор Слински, ст. лейтенант полиции Карой Андо, депутат городского совета Ниредьгазы, Андраш Ракоци, исполнительный директор Ассоциации территориального развития «КИУТ», г. Захонь.

Венгерские правоохранители из города-побратима Ужгорода - Ниредьхазы - приехали для выработки договоренностей по совместным проектам, которые возможно реализовывать в обоих городах за средства Европейского Союза.

Речь шла прежде всего о двух направлениях: профилактике роста преступности, работе с молодежью, воспитании детей, чтобы они не попадали в ДТП, не стали жертвами мошенников, понимали о вреде употребления алкоголя, наркотиков и тому подобное; второе направление - пополнение материально-технических средств для противодействия правонарушениям, в частности, оборудование Ужгорода современными системами видеонаблюдения.

Городской голова Богдан Андриив отметил, что убежден: опыт работы правоохранительной системы Венгрии, наработки коллег из Ниредьхазы в реализации проектов, финансируемых Европейским Союзом, будут очень полезными для Ужгорода. «Мы соседи, много проблем у нас общих. Если будем должным образом воспитывать детей с детства, то большинство из них вырастут законопослушными. Также давно ищем возможности установления в городе большего количества камер видеонаблюдения. Это помогло бы и полиции быстрее раскрывать преступления, и уменьшило бы количество ДТП, водителей, которые паркуются с нарушениями, и вообще позволило бы привести больше порядка в городе, потому что люди бы понимали, что даже за брошенный мусор могут понести ответственность», - отметил Богдан Евстафьевич.

Венгерские гости отметили работу новой Национальной полиции, как много им удалось достичь за короткое время, а еще - опыт заместителя городского головы Ужгорода Александра Билака в ведении международных проектов.

На встрече также говорилось, что в Ниредьхазе действует отдельный мониторинговый центр, где все данные, полученные с камер, на которые нужно реагировать, распределяют между различными службами. А начиналось все с первых двух десятков камер, которые установили у вокзала в 2010 году. С тех пор количество правонарушений в Ниредьгазе снизилась почти на 50%.

Мэру Ужгорода передали приветствия и подтверждения, что он поддерживает совместные инициативы с полицией, от его коллеги, мэра Ниредьхазы доктора Ференца Ковача. В итоге договорились о рабочей группе, которая наработает непосредственно проекты английском языке по программе трансграничного сотрудничества «Венгрия-Словакия-Румыния-Украина 2014-2020».

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Мэр Ужгорода принимал у себя шейха из Катара (ФОТО)



