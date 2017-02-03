В Закарпатье поймали пограничника, который прятал взятки в туалете (ФОТО)

02.02.2017 (20:41)

В Закарпатье пограничники попались на взятке

Инспектора отдела «Солотвино» Мукачевского пограничного отряда разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Ужгородского гарнизона и внутренней безопасностью Госпогранслужбы.

Военнослужащий требовал полторы тысячи долларов США с местного жителя за упрощение процедуры во время пропуска автотранспорта с продуктами питания через границу.

Правоохранители задержали злоумышленника на его рабочем месте при получении неправомерной выгоды.

Во время обыска помещений отдела оперативники СБУ изъяли дневную «черную» кассу (900 евро, 200 долларов, 16 000 гривен и 2100 леев), скрытую за радиаторами служебных помещений и туалете.

Взяточник задержан согласно ст. 208 УПК Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению всех причастных к коррупционной деятельности.

Пресс-центр СБ Украины.

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СБУ разоблачила нелегальные грузоперевозки в Европу и Россию из Закарпатья (ФОТО)



