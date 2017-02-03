В Закарпатье поймали пограничника, который прятал взятки в туалете (ФОТО)

|В Закарпатье пограничники попались на взятке
Инспектора отдела «Солотвино» Мукачевского пограничного отряда разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Ужгородского гарнизона и внутренней безопасностью Госпогранслужбы.
Военнослужащий требовал полторы тысячи долларов США с местного жителя за упрощение процедуры во время пропуска автотранспорта с продуктами питания через границу.
Правоохранители задержали злоумышленника на его рабочем месте при получении неправомерной выгоды.
Во время обыска помещений отдела оперативники СБУ изъяли дневную «черную» кассу (900 евро, 200 долларов, 16 000 гривен и 2100 леев), скрытую за радиаторами служебных помещений и туалете.
Взяточник задержан согласно ст. 208 УПК Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению всех причастных к коррупционной деятельности.
Пресс-центр СБ Украины.
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СБУ разоблачила нелегальные грузоперевозки в Европу и Россию из Закарпатья (ФОТО)
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Входящие в набсовет "Нафтогаза" британцы Маркус Ричардс, Чарльз Проктор и Пол Уорвик заключили договоры на период с 11 мая 2016 года по 23 марта 2020 года на 860 тыс евро, а экс-глава Минэнерго Владимир Демчишин – договор на период с 22 сентября 2016 года по 20 апреля 2020 года на сумму 645 тыс долларов, пишет "Интерфакс-Украина".
Британцам ежемесячно платят 18,7 тыс евро, а Демчишину – 15 тыс долларов.
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Я тоже каждое утро в унитаз "закладываю", выходит я тоже погранец взяточник?
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в декабре 2016 года официально получил 50 760 гривен зарплаты. Размер государственных выплат в пользу Туричинова оставался неизменным на про тяжении апреля-декабря 2016 года.
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Размер зарплаты и надбавок был определен постановлением Кабмина № 304 от 20 апреля 2014 года.
"Заработная плата секретаря СНБО по декабрь 2016 года составила 50 760 грн. В частности, в эту сумму входит надбавка за выслугу лет — 9000 грн; надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 3600 грн; надбавка за интенсивность труда — 16 560 грн; надбавка государственному эксперту по вопросам тайн — 3600 грн", — сообщили журналистам в СНБО.
В ведомстве также уточнили, что в течение 2016 года Турчинов не получал ни премий, ни материальной помощи.