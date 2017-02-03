Полиция провела обыски в игорных заведениях Закарпатья (ФОТО, ВИДЕО)

02.02.2017 (15:05)

Закарпатская полиция провела обыски в игорных заведениях

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Сотрудниками следственного управления Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области совместно с работниками Управления защиты экономики по процессуальным руководством прокуратуры были проведены обыски заведений, которые предоставляли услуги игорного бизнесаВ ходе санкционированного обыска по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины, то есть занятие игорным бизнесом, работники полиции проверили заведения, подозреваемых в предоставлении незаконных услуг, в Виноградове, Берегово и Виноградовском районе. Работники полиции изъяли 40 системных блоков к персональным компьютерам, 30 мониторов, 5 wi-fi роутеров, интернет-разветвители, платежные терминалы «PayBox», мобильные телефоны, черновую бухгалтерию и наличность.Следственные действия продолжаются. Напомним, что в соответствии с действующим законодательством, занятие игорным бизнесом в Украине карается штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.