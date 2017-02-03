В 30-х годах на Закарпатье планировали построить мощную плотину (ФОТО)

02.02.2017 (15:32)

В прошлом веке в Закарпатье планировали построить мощную плотину

В архиве венгерских теленовостей был найден репортаж 1939 года, который рассказывает о намерениях построить первую дамбу в Карпатах в долине реки Тересва в селе Красная, между поселками Дубовое и Усть-Черная.

Огромное гидросооружение 350-метровой длины и высотой в 65 метров могло здесь появиться еще до Теребле-Рицкой ГЭС. Вследствие строительства должен был образоваться аккумулирующий бассейн емкостью 180 миллионов кубометров воды, которую должны были использовать для орошения засушливых районов. Другим назначением плотины было производство электроэнергии.

Вот что в августе 1939 сообщает автор сюжета:

«В Красной построят первую огромную плотину в Закарпатской области. Воду для орошения в летние засушливые месяцы будут обеспечивать по сбору зимних и весенних лишних (паводковых) вод, будут аккумулировать в пригодных для этого резервуарах в Закарпатье. С целью выбора места под строительство резервуара Венгерская государственная ирригационная администрация направила комиссию, которая определила наиболее подходящую для этого долину реки Тересва, а для строительства плотины выбрали местность выше села Красная.

Построена плотина будет иметь великую европейскую перспективу, ведь будет способна хранить воду для орошения площади в 200 000 акров, а также позволит производить энергию мощностью в 30000 лошадиных сил и будет способствовать восстановлению транспортировки грузов по Верхней Тисе».

Интересно, что местные старожилы помнят, как готовились к реализации этого масштабного проекта.

Историк и бывший директор Краснянской школы, 85-летний Иван Носа рассказывает, что разведывательные работы проводились в урочище Кирнички, выше автозаправки в селе Красная, между горами Бовт и Пучуский.

«В те времена мне было 8 лет. В той местности, где хотели строить плотину, я пас скот. В то время именно проводили разведывательные работы - вручную копали шурфы, метров на 30 вглубь горы, - искали место, где можно будет крепить плотину. Вывозили оттуда глину, камни, породу. Над этим работали с десяток работников. У каждого был шахтерский фонарик. Для работы строители использовали карбид, который мы воровали у них ради забавы. А еще помню, между горами, над рекой, на высоте около 100 метров был натянут трос с венгерским флагом, - вспоминает Иван Васильевич. - Помню и трассу, которую прорезали рядом с деревней, куда должна была проходить или дорога, или турбина к реке Красношурка. Планировалось, что поселок Пидчос будет затоплено, ведь плотина должна быть расположена между ним и Красной. Но история распорядилась иначе: началась война, и реализовать проект не удалось».



И как говорит Иван Носа, в 1953 году, при советской власти, когда запускали Теребле-Рицкую ГЭС, в этой же местности снова проводили разведку. «Были даже разговоры о том, чтобы пропустить сквозь туннель реку Тересву на Тереблю - так, как пропустили Тереблю на Рику», - рассказывает историк. И разговорами все и завершилось, и разведку вскоре прекратили.

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В Закарпатье находится уникальная плотина, аналогов которой нет в мире



