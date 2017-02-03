У Бритни Спирс на сцене вывалилась грудь (ВИДЕО)

02.02.2017 (15:54)

У Бритни Спирс на сцене грудь выпрыгнула наружу

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Американская певица Бритни Спирс продемонстрировала поклонникам, которые пришли 1-го февраля на ее концерт в Лас-Вегасе, гораздо больше, чем они рассчитывали, покупая билеты.От энергичных движений звезды на сцене одна из ее груди выпрыгнула наружу. Несмотря на то, что организаторы концерта и зрители, стоявшие в первом ряду, пытались её указать на такую неловкость, певица далеко не сразу заметила конфуз.Бритни не заметила этого из-за того, что очень активно танцевала и перемещалась по сцене.Видео этого яркого момента уже изобилует в Интернете: