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Националисты устроили пикет под стенами посольства Венгрии в Киеве (ФОТО)

02.02.2017 (20:25)
Националисты устроили пикет под стенами посольства Венгрии в Киеве
Националисты устроили пикет под стенами посольства Венгрии в Киеве

В ответ на заявление главы Министерства внутренних дел (МИД) Венгрии относительно языкового законодательства украинские активисты пришли под Венгерское посольство в Киеве на улицу Рейтарскую, 33, и выдвинули зеркальные требования.

Причиной акции стали украинофобские заявления главы МИД Венгрии Петера Сиярто о том, что он не потерпит изменений в законы об образовании и языке в украинском законодательстве. В своих выступлениях он позволил себе прямые вмешательства во внутренние дела Украины относительно языкового и образовательного законодательства. И именно эти предложения Венгрии легли в резолюцию ПАСЕ относительно Украины.

«Активисты Черного Комитета пришли к Венгерскому посольству в Киеве с требованием внести изменения в законодательство Венгрии, которые выгодны Украине», – написал на своей странице в Фейсбук Богдан Тицкий от общественной инициативы Черный Комитет.

«В ответ мы требуем от Венгрии внести выгодные для Украины изменения в свое законодательство. Мы требуем сделать украинский язык государственным языком Венгрии и сделать ее обязательной для преподавания в учебных заведениях, а также гарантировать дублирование фильмов на украинском», – уточнил г-н Тыцкий.

Проект предлагаемых законодательных изменений активисты уже подготовили.

В то же время, это далеко не единственные подобные заявления со стороны Венгрии. В частности, Петер Сиярто убеждает, что необходимо отменить санкции против государства-агрессора Российской Федерации. Кроме того, Венгрия уже не первый год проводит политику мадьяризации украинского населения Закарпатья.

«В дни тяжелых боев на украинско-российском фронте, так называемые «Европейские партнеры» бьют нам в спину. Поскольку Венгрия позволяет себе открыто вмешиваться во внутренние дела Украины, украинцы имеют полное право вмешиваться во внутренние дела Венгрии», – заявляют активисты.

К ЧорКомивцам вышел представитель посольства, которому было передано соответствующее обращение.

«Если наши требования не будут услышаны, вы будем выносить их на международный уровень», – пообещали активисты.
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Венгерские учителя в Закарпатье возмущены дискриминацией по языковому признаку


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

03.02.2017 (08:58) / Юр Юрыч

- Питерский сурок не только спрогнозировал погоду, но и предсказал будущее России!
- Как именно?
- Сдох..

03.02.2017 (11:41) / старый телевизор

03.02.2017 (07:17) / 12345

Капиталистические подлые игры. Участвовать в них пролетариату не стоит. Пора трудовому народу всех бывших республик СССР объединяться и брать за горло своих главных кровососов и убийц - капиталистов. Или они нас отправят в мясорубку третьей мировой.

02.02.2017 (22:38) / нашатырь

Ватники, а вы знаете, что "китайские братья", угрожая "американскому империализму", разместили межконтинентальные баллистические ракеты почему-то у границ "братской" России.. Неудивительно, теперь все научились разбираться в "гибридной войне", особенно когда через границу такой лакомый "Сибир наш"..

02.02.2017 (18:45) / Виктор г. Калуга

Венграм - хохломову??? Чушь! Лучше бы шли к посольству Канады именно там хохлов как блох у бродячей собаки!