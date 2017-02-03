В Закарпатье пограничники задержали 5 нелегалов из экзотических стран (ФОТО)

02.02.2017 (16:52)

Закарпатские пограничники задержали 5 нелегалов

Пятеро нелегальных мигрантов, которые пытались пробраться через границу с Венгрией и в дальнейшем попасть в страны Евросоюза, задержали сегодня пограничники отдела «Лужанка» Мукачевского отряда.

Получив оперативную информацию, пограничники задержали одного из «путешественников» вблизи населенного пункта Дыйда Береговского района, около 1 часа ночи. Задержанный не имел при себе никаких документов и сообщил, что является гражданином Марокко.

Еще двух человек без документов пограничники задержали сегодня утром. Во время патрулирования пограничный наряд заметил двух путешественников, которые, преодолев заградительный забор, попытались незаконно пересечь украинско-венгерскую границу. На расстоянии 150 метров до государственной границы пограничники остановили иностранцев, которые сообщили, что являются гражданами Непала.

Вскоре группа реагирования, которая немедленно прибыла для осуществления оперативно - розыскных мероприятий, на окраине поселка Астей Береговского района задержала еще двух мужчин без документов. Задержанными оказались граждане Египта.

Все задержанные мужчины в возрасте от 24 до 44 лет. Сейчас для составления протоколов об административных правонарушениях и проведения фильтрационных мероприятий иностранцев доставлены в отдел пограничной службы «Лужники». Проводятся мероприятия по установлению круга лиц, причастных к организации незаконного путешествия нелегалов.

-

В Закарпатье задержали группу нелегалов и переправшика из Шри-Ланки



