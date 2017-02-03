В Ужгороде активисты представят законопроекты, призванные решить проблемы "пересечников"

02.02.2017 (17:05)

Активисты ОО ЗАВТРА собираются в Ужгороде 3 февраля

Завтра, в пятницу 3 февраля в 11.00 в пресс-центре ЗИДО (Закарпатский информационно-деловой обозреватель), на ул. Льва Толстого, 5 (ТЦ Лион) представят законопроекты, призванные решить проблему автомобилей с иностранной регистрацией.

О законопроектах 5561 и 5562, их важность для формирования цивилизованного рынка подержанных автомобилей, о сложной ситуации вокруг вопроса "пересечки", расскажут соавторы законопроектов и активисты ОО "Западно Ассоциация владельцев транзитных авто" из Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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Докладчики:

Роман Тузяк, председатель ОО ЗАВТРА на Львовщине,

Станислав Бучацкий, председатель ОО ЗАВТРА Ивано-Франковщине, сокоординатор организации во Львове

Михаил Катрук, активист ОО ЗАВТРА на Львовщине

Дмитрий Федооренко, активист движения "Свободные люди имеют авто"

Павел Билецкий, председатель ОО ЗАВТРА

Виталий Тереля, член правления ОО ЗАВТРА, Закарпатья.

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Приглашаются представители СМИ и автовладельцы с иностранной регистрацией.

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