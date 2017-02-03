На границе с Румынией задержали контрабандистов в гидрокостюмах с 10 ящиками сигарет

02.02.2017 (17:17)

На границе с Румынией задержали водолазов-контрабандистов

Сегодня утром на Закарпатье пограничники Украины и Румынии в результате проведения совместных мероприятий пресекли попытку незаконной переправки через границу еще одной партии контрабандного табака.

Военнослужащие отдела «Деловое» Мукачевского отряда во время патрулирования заметили группу лиц, которые осуществляли движение вблизи границы на территории Румынии. О данном факте Украинские пограничники немедленно уведомили своих румынских коллег.

В результате обмена информацией и проведения поисковых мероприятий было выявлено 10 пакетов табачных изделий и задержаны два человека в гидрокостюмах.

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