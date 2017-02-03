В Закарпатье спасатели помогли бригаде "скорой" сохранить жизнь тяжелобольному (ФОТО)

|Спасатели помогли медикам сохранить жизнь больному
Сегодня, 2 февраля в 10:10 к спасателям Великоберезнянского района обратился за помощью дежурный врач скорой помощи. Выяснилось, что автомобиль экстренной медицинской помощи из-за плохой дороги не может доехать до места вызова в с. Княгиня, где неотложную помощь ждет тяжелобольной летний мужчина.
Спецмашина медиков из-за скользкой дороги остановилась в с. Соль, а это 4 километра от места вызова.
Бойцы ГСЧС 2-й государственной пожарно-спасательной части, преодолев на спецавтомобили повышенной проходимости расстояние в 15 км, прибыли к месту остановки «скорой», подобрали медиков и поспешили к больному.
На месте выяснилось, что пациент нуждается в немедленной госпитализации. Его вместе с медиками спасатели доставили обратно к машине «скорой».
Сейчас мужчина находится под опекой врачей Великоберезнянской центральной больнице.
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