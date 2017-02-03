На Закарпатье сошла очередная лавина, движение на дороге "Мукачево-Рогатин-Львов" затруднено

02.02.2017 (18:27)

В Закарпатье сошла еще одна лавина

Сегодня, 2 февраля, из-за схода снежной массы вблизи г.Рахов в Закарпатской области была перекрыта часть проезжей части на 163-м километре трассы национального значения "Мукачево-Рогатин-Львов".

Об этом сообщила спикер УГосЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.

“О сходе лавины объемом 40 кубометров было сообщено около 15:20. Сейчас на месте инцидента работают местные дорожники, которые расчищают автодорогу. Движение на указанном отрезке дороги осуществляется в реверсном режиме”, — отметила Н.Батыр.

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В Закарпатье произошел сход снежных лавин на автодороги



