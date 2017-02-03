На Закарпатье сошла очередная лавина, движение на дороге "Мукачево-Рогатин-Львов" затруднено

|В Закарпатье сошла еще одна лавина
Сегодня, 2 февраля, из-за схода снежной массы вблизи г.Рахов в Закарпатской области была перекрыта часть проезжей части на 163-м километре трассы национального значения "Мукачево-Рогатин-Львов".
Об этом сообщила спикер УГосЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.
“О сходе лавины объемом 40 кубометров было сообщено около 15:20. Сейчас на месте инцидента работают местные дорожники, которые расчищают автодорогу. Движение на указанном отрезке дороги осуществляется в реверсном режиме”, — отметила Н.Батыр.
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В Закарпатье произошел сход снежных лавин на автодороги
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В первом случае снежные массы сошли на автодорогу местного значения между населенными пунктами Нересниця и Ш. Луг Тячевского района. В результате было частично ограничено движение транспорта. На месте работали дорожные службы и спасатели.