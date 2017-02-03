Москаль показал документ подтверждающий, что о "тишине" с боевиками можно договорится

02.02.2017 (19:01)

Москаль знает как "посадить боевиков на место"

Во время руководства Луганской областной военно-гражданской администрацией, в 2014-15 годах, Геннадий Москаль добивался письменных обязательств от руководителей «ЛНР» по ремонту разрушенных коммуникаций.

- В конце 2014 года, когда боевые действия на Донбассе достигали максимальной интенсивности, а в результате обстрелов из «Градов», артиллерии и минометов погибали люди, разрушались житловые дома и социальные объекты, я всегда добивался от представителей так называемой «ЛНР» письменных обязательства о режиме прекращения огня и ремонте поврежденной инфраструктуры, - заявляет Геннадий Москаль, который в 2014-15 годах возглавлял Луганскую областную военно-гражданскую администрацию. - Добавляю документ, который мы нашли в архиве, и ранее нигде не публиковался. 20 октября 2014 так называемый премьер-министр «ЛНР» Геннадий Ципкалов направил мне в Северодонецк письмо, в котором сообщил, что ремонтно-восстановительные работы в прифронтовом Станично-Луганском районе будут проводиться 22 октября с 9.00 утра. В настоящее время «ЛНР» гарантировала режим боевой тишины и направила на место повреждений своих ремонтников.

Со своей стороны я согласовал режим прекращения огня с нашими военными, которые дислоцировались в соответствующем секторе. Все коммуникации были восстановлены силами «ЛНР». Это письмо пришло только после того, как я дал указание перекрыть водоснабжение в оккупированный Луганск (90 процентов питьевой воды в так называемую «ЛНР» поставляется с контролируемой Украины территории Луганщины). Документ доказывает, что гарантий о прекращении огня и ремонт коммуникаций от представителей оккупированных территорий можно добиться только тогда, когда в них самих возникнет безвыходная ситуация с газо-, водо- или энергоснабжением.

Кстати, впоследствии Плотницкий обвинил премьер-министра «ЛНР» Ципкалова в государственной измене, а в сентябре 2016 он вроде покончил жизнь самоубийством в тюрьме в Луганске. Скорее всего, его просто убили, как убивают других главарей «ЛНР» и «ДНР», которые стали отработанным материалом.

-

Москаль рассказал как заставить боевиков прекратить огонь в Авдеевке



