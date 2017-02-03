Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 3 февраля 2017 г.

03.02.2017 (06:08)

В Ужгороде облачная погода, временами дождь

В Закарпатской области переменная облачность, ночью сильный дождь, в горах сильный дождь с мокрым снегом и снегом, днем временами осадки, местами сильные. Местами туман, слабый гололед, налипание мокрого снега, метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12, местами порывы ветра до 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° тепла, в горах местами 1-3 ° мороза, днем 1-6 ° тепла.

С утра и до самого вечера небо в Ужгороде будет скрыто за облаками. Вечером сильный дождь, который будет идти почти весь день, постепенно ослабевая, прекратится. Утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 2-4 ° тепла, днем 4-6 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 3 февраля:

МАКС: 12.3° (1966)

МИН: -22.9° (1963)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Максима Исповедника и Максима Грека.

В старину была такая поговорка: «Если месяц заскользил, в тучу белый рог вонзил — будет доброе жито да мука в сито» - молодой месяц в облаках указывал на хороший урожай. А вот ясное небо предвещало недород. Ярко-красный закат 3 февраля указывал на морозный ясный завтрашний день; а ясная погода — на раннюю весну. Если днем солнце светит ярко, то летом на фруктовых деревьях плоды червивы будут, а если оно за облака прячется, плоды будут чисты и здоровы.