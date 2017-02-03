Курс валют на 3 февраля (+ новости экономики)

03.02.2017 (08:56)

Курс валют в банках Ужгорода 3 февраля

В официальных курсах Нацбанка гривна держится стабильно, курс доллара практически не изменился.

На сегодня, 3 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,98 грн;

1 евро – 29,16 грн;

10 российских рублей – 4,49 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на копейку и остается чуть ниже психологической отметки в 27 грн/долл.

Евро вырос на три копейки. Российский рубль "поправился" на две копейки.

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Объем поступлений денежных средств в Украину из-за границы с использованием систем перевода средств в 2016 году составил 2 млрд 488 млн долларов в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Переводы из Украины за границу составили 352 млн долларов в эквиваленте, а переводы в пределах страны – 3 млрд 671 млн долларов в эквиваленте.

Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов.

"На протяжении 2016 сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в семь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы", – отметили в НБУ.