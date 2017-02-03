До некоторых сел в Закарпатье невозможно доехать

03.02.2017 (09:15)

В Перечинском районе транспортный колапс

Доехать в Заричево почти невозможно. Водители маршруток отказываются подвозить пассажиров в село, так как проехать по дороге невозможно, но оплата билетов осуществлялась за полную сумму.

Местные жители жалуются, что никого ничего не интересует. "Иван кивает на Петра, Петр кивает на Ивана». Как быть нам?, - пишут оги.

Вчера с 8:00 утра ждали на помощь, но тщетно... По состоянию на 18:00 изменений не произошло.

Водитель маршрутки сообщил, если дорогу в село не расчистят до утра, то маршрутки в село ехать не будут. Не ставится вопрос о расчистке боковых улиц, главной проблемой является центральная улица Мира.

Будущие потенциальные кандидаты на должность старосты села (головы) можете себя проявить!!!

Можете уже показать свою любовь к родному селу.

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