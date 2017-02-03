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У маршрутки "Ужгород-Мукачево" на ходу отвалилось колесо (ФОТО)

03.02.2017 (09:31)
У автобуса
У автобуса "Ужгород-Мукачево" на ходу отлетело колесо

Сегодня утром во время осуществления рейса в маршрутном автобусе сообщением "Ужгород-Мукачево" во время движения оторвалось колесо.

"К счастью, водителю удалось затормозить, транспортное средство не перевернулось. Однако колесо отлетело на несколько метров, а автобус остановился на голом диске", - написал в соцсети Фейсбук Роман Сенишин.

Также очевидец события обнародовал фото сломанной маршрутки.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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