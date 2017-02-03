В Закарпатье водитель на "Мерседесе" переехал пешехода и оставил умирать (ФОТО)

03.02.2017 (10:38)

В Закарпатье водитель на "Мерседесе" сбил насмерть пешехода и скрылся

Возле фермы в с.Березово Хустского района нашли тело мужчины, которого сбил автомобиль. Водитель скрылся с места происшествия. 21-летнего виновника смертельного ДТП разыскала полиция. Начато уголовное производство.

Смертельный наезд произошел утром 1 февраля. В полицию Хуста поступило сообщение о том, что у фермы в С.Березово обнаружено бездыханное тело мужчины. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Личность потерпевшего установили - это был 52-летний житель Березово. Начались поиски водителя, который лишил человека жизни и убежал.

Разыскали беглеца оперативники криминальной полиции совместно со следователями. Установлено, что смертельное ДТП в Березовые совершил 21-летний житель этого села, который находился за рулем микроавтобуса «Мерседес Спринтер». Как показала судмедэкспертиза, автомобиль сначала ударил мужчину выступающими частями, а дальше переехал лежащее тело...

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины) полиция начала уголовное производство. Машину задержали на спецплощадку. Решается вопрос об избрании фигуранту дела меры пресечения.

-

Возле Ужгорода иномарка переехала на переходе девушку



