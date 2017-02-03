Пиротехники в Закарпатье подрывают ледовые заторы (ФОТО)

03.02.2017 (11:32)

В Закарпатье пиротехники подрывают ледовые заторы

По состоянию на 11.00 пятницы (3.02) самая напряженная ситуация с ледоходом сложилась в долине Белой Тисы (Раховский район). В селах Выдричка, Розтоки и Богдан образовались несколько ледовых заторов с огромным количеством глыб.

Пробки в час увеличиваются и угрожают выходом реки из берегов и подтопления жилых домов. Вблизи Деловое на Тисе ледовый затор достиг двух километров в длину. Спасатели уже направили в Раховский район бригады пиротехников для подрыва заторов и освобождению русла рек. С самого утра пиротехники работают в Тячевском, Иршавском и Савеловском районах, где из-за ледовых заторов также возникла угроза выхода рек из берегов.

В Мукачевском районе ситуацию с переливом реки Возница в с.Кольчино и Клиновец удалось взять под контроль. С помощью гусеничной техники воду вернули в русло, проезд автомобилей по местным дорогам восстановлено.

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