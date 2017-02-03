В Закарпатье река вышла из русла: Затоплены дворы, гибнет скот (ВИДЕО, ФОТО)
03.02.2017 (11:47)
По улицам Кольчино несется мощная река
Шокирующие кадры передали жители села Кольчино, что в Мукачевском районе, где река вышла из русла и течет по улицам села.
Как объясняют местные жители, рядом течет река Возница, а под клиновецьким мостом произошел затор льда, поэтому вода пошла дорогой по улице Фридяшивской...
Ситуация произошла еще вчерашним вечером, поэтому вода успела затопить сельские угодья и дворы.
"У людей у пекарни затопило дворы, хлев, погибли куры, козы...", - делится впечатлениями жительница Кольчино.
О ситуации уже сообщено спасателям, они, как рассказывают кольчинцы, уже в дороге.