В Закарпатье река вышла из русла: Затоплены дворы, гибнет скот (ВИДЕО, ФОТО)

03.02.2017 (11:47)

По улицам Кольчино несется мощная река

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Шокирующие кадры передали жители села Кольчино, что в Мукачевском районе, где река вышла из русла и течет по улицам села.Как объясняют местные жители, рядом течет река Возница, а под клиновецьким мостом произошел затор льда, поэтому вода пошла дорогой по улице Фридяшивской...Ситуация произошла еще вчерашним вечером, поэтому вода успела затопить сельские угодья и дворы."У людей у ​​пекарни затопило дворы, хлев, погибли куры, козы...", - делится впечатлениями жительница Кольчино.О ситуации уже сообщено спасателям, они, как рассказывают кольчинцы, уже в дороге.