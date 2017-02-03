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В Ужгороде парень пытался съесть наркотики при задержании (ФОТО)

03.02.2017 (12:16)
Ужгородские полицейские задержали парня, который пытался съесть наркотики
Ужгородские полицейские задержали парня, который пытался съесть наркотики

Вечером 1 февраля неся службу с нацгвардейцами полицейские заметили на перекрестке улиц Капушанская и Погорелова молодого человека, который заметив служебную машину бросился бежать.

Без сомнений это вызвало подозрение в полицейских, которые немедленно начали преследование.

Догнав мужчину патрульные провели поверхностную проверку и обнаружили в левом кармане сверток с неизвестным веществом, похожим на наркотическое. Когда патрульные попросили показать содержимое кармана парень достал сверток и попытался съесть вещество, но неудачно, благодаря быстрой реакции полицейских. На место вызвали следователей.
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В Ужгороде СБУ задержала наркоторговца из Словакии (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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03.02.2017 (22:28) / Matthewsporm

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