В Ужгороде парень пытался съесть наркотики при задержании (ФОТО)

|Ужгородские полицейские задержали парня, который пытался съесть наркотики
Вечером 1 февраля неся службу с нацгвардейцами полицейские заметили на перекрестке улиц Капушанская и Погорелова молодого человека, который заметив служебную машину бросился бежать.
Без сомнений это вызвало подозрение в полицейских, которые немедленно начали преследование.
Догнав мужчину патрульные провели поверхностную проверку и обнаружили в левом кармане сверток с неизвестным веществом, похожим на наркотическое. Когда патрульные попросили показать содержимое кармана парень достал сверток и попытался съесть вещество, но неудачно, благодаря быстрой реакции полицейских. На место вызвали следователей.
-
В Ужгороде СБУ задержала наркоторговца из Словакии (ФОТО)
Рейтинг: -2
Комментарии
Рейтинг: 0
selling puppy in Alberta
breeders puppies
Buy puppies site
buy puppy doggies
how much puppies French bulldog Canada
buy French puppy in AB