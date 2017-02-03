В Закарпатье из-за подтопления обрушились два жилых дома (ФОТО)

03.02.2017 (13:25)

Из-за ледового затора вышла из берегов р.Красна и подтопила дома

В с.Бронька Иршавского района (Закарпатская область) из-за ледового затора вышла из берегов р.Красна и подтопила жилые дома.

Два дома, построенные из самана, не выдержали водного напора и обрушились.

- Еще до начала критического подъема воды хозяев обоих домов (это трое взрослых людей) эвакуировали на лодках, поэтому никто не пострадал, - сообщает Геннадий Москаль. - Люди сейчас живут у своих родственников, есть возможность переселить их в участковую больницу в с.Долгое или в другие социальные объекты на территории Иршавского района. Еще несколько домов на берегах р.Красна подтоплены, но не разрушены, хозяев также эвакуировали заранее.

Кроме частного жилья Броньке подтоплен детский сад, который пришлось закрыть. По состоянию на 11.00 вода в р.Красна пошла на спад, угрозы новых подтоплений нет. Создана комиссия из представителей сельсовета ра райгосадминистрации, которая устанавливает и документирует нанесенный стихией ущерб.

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