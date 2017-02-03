В Закарпатье для взрывных работ едут дополнительные пиротехнические силы

03.02.2017 (15:14)

Сегодня на Закарпатье самый критический день с ледоходом

В связи с критической ситуацией, которая возникла с ледоходом на Закарпатье, Геннадий Москаль обратился к председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) Николаю Чечеткину с просьбой направить в область дополнительные пиротехнические силы ГСЧС.

Сегодня пять пиротехнических бригад из соседних Львовской и Ивано-Франковской области выедут в Закарпатье для проведения взрывных работ и освобождения русел рек от ледяных заторов. Еще до приезда пиротехников на взрывных работах будет задействовано также 128-ю горно-пехотная бригада - договоренность об этом достигнута между председателем ОГА и руководством бригады.

- Сегодня на Закарпатье самый критический день с ледоходом, - отмечает Москаль. - К вечеру основная масса льда должна пройти через область, и вода пойдет на убыль. Остатки ледохода пройдут Закарпатьем завтра в первой половине дня. Следим за ситуацией и готовы к адекватной реакции.

В ближайшее время руководитель Закарпатья планирует посетить с.Броньку и осмотреть на месте последствия подтоплений и поврежденные дома.

- Главное - чтобы пострадавшие люди не остались без крыши над головой, - отмечает председатель ОГА. - На месте выясним, как будет проходить ликвидация последствий стихии. Возможно, справимся силами области без дополнительной помощи Киева.

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В Закарпатье из-за подтопления обрушились два жилых дома (ФОТО)



