Полиция Мукачево поймала группу грабителей (ФОТО)

03.02.2017 (15:26)

Полицейские в Мукачево задержали группу грабителей

Криминальная полиция Мукачево оперативно задержала трех мужчин, которые ограбили дом. Вещественные доказательства изъяты, после проведения следственных действий краденое будет возвращено владельцу.

Вечером, 31 января, в дежурную часть Мукачевского отдела полиции с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил, что у него из дома украли велосипед, магнитолу, кухонную технику, посуду и продукты питания. Выехав на место происшествия правоохранители выяснили, что неизвестные проникли в помещение, разбив окно.

Работниками криминальной полиции оперативно была разоблачена группа лиц. Всех доставили в отдел полиции для выяснения уголовного преступления. Ворами оказались трое мукачевцев возрастом 22, 26 и 41 лет, каждый из них уже привлекался к криминальнои ответственности.

В ходе расследования стало известно, что мужчины воспользовались отсутствии хозяев и разбили оконное стекло, один из них полез внутрь. Свод все, что ценно попадало в руки вор передал двум другим через окно.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на товароведческая экспертиза. Сведения по данному уголовным преступлением внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража с проникновением. Следствие продолжается.

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