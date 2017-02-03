На трассе "Киев-Чоп" в ДТП попали 5 фур, есть жертвы (ФОТО)

03.02.2017 (16:48)

В ДТП на трассе "Киев-Чоп попали 7 авто, есть жертвы

На трассе Киев-Чоп возле села Терентьев в Ровенской области произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей, в том числе пяти грузовых. В ДТП погибла женщина, еще один получил травмы, сообщает региональное управление ГСЧС.

"Сотрудники ГСЧС оперативно отбуксировали грузовик "Renault Magnum", который перегородил проезжую часть, а также убрали с дороги автомобиль "Volkswagen T4", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что водитель "Volkswagen" не справился с управлением, въехал в отбойник и перевернулся.

"При падении из иномарки выпали два человека. Женщина от полученных травм погибла на месте происшествия, а девушку каретой скорой помощи доставили в медучреждение", - отметили в полиции.

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