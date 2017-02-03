Поврежденную ледоходом опору пешеходного моста в Ужгороде проверят эксперты (ФОТО)

|Ледоход повредил в Ужгороде пешеходный мост
Сегодня в сети распространяются фотографии ужгородского пешеходного моста, опору которого повредил ледоход.
На фото можно увидеть, что на одной из центральных опор образовался сквозное отверстие. Конечно многих людей, которые комментировали фотографии интересовало, выдержит мост?
По поводу этой ситуации Ужгородский городской совет дал комментарий.
- Городской власти известно об этом, специалисты изучают, пока все несущие конструкции в норме, - прокомментировали в горсовете.
Будем надеяться, что особенно серьезных повреждений мост не получил.
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На реке Уж начался ледоход (ВИДЕО, ФОТО)
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Комментарии
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Рейтинг: 1
Літом 2003 року, під час ремонтних робіт на опорах мосту, я спустився був вниз, щоб понаблюдати за якістю їх виконання та застосуванням видів інженерних станартів.
На всі хиби, які були мною виявлені, я вказав у письмовій формі декану інж. фак. УжНУ, пану Хархалісу. Той відповів мені, посилаючись на експерта із УжНУ, що зі мною не згодні і не бачать в цьому ніякої загрози.
Рейтинг: 1
Літом 2003 року, під час ремонтних робіт на опорах мосту, я спустився був вниз, щоб понаблюдати за якістю їх виконання та застосуванням видів інженерних станартів.
На всі хиби, які були мною виявлені, я вказав у письмовій формі декану інж. фак. УжНУ, пану Хархалісу. Той відповів мені, посилаючись на експерта із УжНУ, що зі мною не згодні і не бачать в цьому ніякої загрози.