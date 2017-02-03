Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 4 Февраля 2017 г.

04.02.2017 (05:28)

В Ужгороде облачная погода, временами дождь

В Закарпатской области переменная облачность, временами дождь, на высокогорье мокрый снег, ночью в центральной и восточной части сильные осадки. Местами: туман, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 4 ° тепла - 1 ° мороза, днем ​​2-7 ° тепла, на высокогорье около нуля.

В Ужгороде на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утром ожидается дождь. Днем - без осадков. Вечером он пойдет снова, но уже слабее. Слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 1-3 ° тепла, днем ​​4-6 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 4 февраля:

МАКС: 13.6° (2002)

МИН: -25.3° (1950)

Народный прогноз погоды: 4 февраля отмечается день памяти апостола Тимофея.

В прежние времена этот день был оплотом метелей, вьюг и морозов: «Это не диво, что Афанасий-ломонос (31 января) морозил нос, а ты подожди тимофеевских морозов». Именно мороз определял предстоящую погоду. Если в мороз вспотели оконницы и рамы, надо ждать потепления. Если «снежные узоры» поднимаются вверх по стеклу, значит морозу продолжаться, а если наклонились — к оттепели. Если в полдень на Тимофея светит солнышко — весна идет ранняя.