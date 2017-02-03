Информация о последствиях непогоды в Закарпатье по состоянию на 4 февраля (ВИДЕО)

04.02.2017 (09:21)

На Закарпатье в результате непогоды подтоплены 525 домохозяйств

Рейтинг: 2

3 февраля в результате таяния снега, образование ледовых заторов на потоках и реках области, выпадение дождя поднятия уровней грунтовых вод, ручьев, рек произошло подтопление 525 домохозяйств, 4 жилых домов, 13 подвалов жилых домов, 25 га сельхозугодий в 9 районах области.Также повреждено 3 жилых дома и 1 магазин.Наиболее пострадали Перечинский, Иршавский, Тячевский, Свалявский, Мукачевский, Раховский, Воловецкий, Межгорский и Хустский районы. На местах работают спасатели, которые откачивают воду из подвалов домов. Также работают пиротехники, которых дополнительно привлекли из соседних областей.Из-за таяния снега и вскрытия льда на реках Боржава, Великая Уголька, Красная, Одаров, Ричанское, Рика и Хустец образовалось 10 ледяных заторов. Паводковой водой перелито дорожное полотно 9-ти дорог местного значения (высотой до 10 см), в том числе на 3 автодорогах проезд ограничен.Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Мукачевском (подтоплено 184 двогрогосподарства), Хустском (подтоплено 173 двогрогосподарства) и Иршавском (подтоплено 101 двогрогосподарство) районах. В настоящее время наблюдается спад воды в реках горных районов (Раховский, Межгорский, Воловецкий и Свалявский) и повышение уровней воды на реках Перечинского, Тячевского, Мукачевского, Хустского и Иршавского районов.