Закарпатские полицейские разыскали угнанный "Volkswagen" (ФОТО)

04.02.2017 (10:49)

Полиция нашла угнанный в Закарпатье "Volkswagen"

Житель Раховщины оставил свое авто ненадолго без присмотра, а когда вернулся, то машины уже не было. Полицейские разыскали пропавший автомобиль и задержали преступника, который его похитил.

Вчера, 3 февраля, в полицию Рахова обратился житель района, который сообщил об исчезновении своего автомобиля «Volkswagen Passat». Заявитель рассказал, что оставил авто незапертым и с ключами внутри у своего двора, а сам ненадолго зашел в дом. Когда вышел - машины уже не было.

На место происшествия в с.Большой Бычков прибыла следственно-оперативная группа, группа быстрого реагирования и оперативники, которые совместно занимались раскрытием данного преступления. Проведя ряд необходимых мероприятий правоохранители установили, что к исчезновению автомобиля причастен односельчанин потерпевшего - 20-летний неработающий молодой человек.

Правоохранители установили место, где преступник прятал похищенное авто, а из кармана его куртки, в которую он и был одет, изъяли ключи от данного автомобиля.

По данному факту проводится расследование. По фигуранта дела полицейские решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

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