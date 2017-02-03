СБУ разоблачила ужгородца, который за деньги пропагандировал военную агрессию РФ (ВИДЕО, ФОТО)

04.02.2017 (11:07)

СБУ задержала ужгородца, который распространял антиукраинскую пропаганду

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Администратора пророссийских групп в соцсетях уличили в Ужгороде сотрудники Службы безопасности Украины. Злоумышленник создал фейковые аккаунты в соцсетях и администрировал сообщества, где систематически, за российские деньги, распространял антиукраинские материалы, дискредитировал власть и пропагандировал военную агрессию РФ на Востоке Украины.Во время обыска оперативники СБУ изъяли у задержанного компьютерную технику с доказательствами его противоправной деятельности.Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.