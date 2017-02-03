Критическая ситуация с ледоходом и паводком на Закарпатье уже позади

04.02.2017 (11:21)

Ледоход на р.Рика снес подвесной мост в с.Нижний Быстрый

В Закарпатье критическая ситуация с ледоходом и паводком миновала. В час ночи лед по Тисе прошел на территорию Венгрии, уровень воды в основных реках области пошел на убыль, новых подтоплений домохозяйств за ночь не зафиксировано.

- Дорога «Мукачево-Рогатин» между деревушками и греблей (Иршавский район), которая была заблокирована в пятницу вечером из-за перелива р.Иршавка, свободна, - сообщает председатель ОГА Геннадий Москаль. - В Виноградовском районе г.Боржава в ночь на субботу вышла из берегов и подтопила часть местной дороги между с.Шаланки и Большие Комяты. Движение автотранспорта сейчас приостановлено, однако в течение нескольких часов вода пойдет на убыль, и проезд будет освобожден. По всем другим дорогам области автомобильный проезд обеспечен. Проблем с водо-, газо- и энергообеспечением нет, все коммуникации работают в штатном режиме.

Сейчас бригады спасателей откачивают воду из подтопленных в течение пятницы домохозяйств.

Поскольку высота снега в горах вдвое превышает норму, в высокогорных районах области сохраняется высокая вероятность схода лавин. На наиболее опасных участках дежурят бригады спасателей.

В течение вчерашнего дня пиротехники областного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям и военные 128-й горно-пехотной бригады осуществили 20 подрывов ледовых заторов, чтобы разблокировать ход воды в притоках Тисы, Латорицы, Боржавы и Ужа. По состоянию на 10:00 утра пробки остаются на р.Боржава в Иршавском районе, на р.Уж в Дубриничах (Перечинский район), на р.Визница в Мукачевском районе и на р.Латорица в Мукачево возле замка «Паланок». Во все места направлены пиротехники, которые в случае необходимости осуществят подрыв ледяных глыб.

Вчера вечером ледоход на р.Рика снес подвесной мост в с.Нижний Быстрый Хусткого района. В течение нескольких часов мост был восстановлен силами местных жителей.

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