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На злосчастном переходе в Ужгороде устанавливают освещение и светофор (ФОТО)

04.02.2017 (12:08)
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На "переходе смерти" в Ужгороде устанавливают освещение и светофор

Сегодня в Ужгороде проводят работы по монтажу дополнительного освещения и предупредительного светофора на "переходе смерти" по Минайской возле "Каштана".

Работники подрядной организации говорят, что на переходе будет установлены светодиодные лампы (до недавнего времени освещения там не было вообще, а сейчас будет яркое). Кроме того, с их слов, полиция рекомендовала такой светофор, чтобы пешеходы сами нажимали на кнопку и он переключался.

Дело в том, что из-за плохой видимости на этом месте постоянно возникали дорожно-транспортных происшествия (наезд на пешеходов) с летальным исходом.

Напомним, устанавливать конструкцию на "переходе смерти" в Ужгороде начали еще в декабре.


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

04.02.2017 (12:29) / ВИзЖУ

Да установите там "лежачего полицейского и никто не будет гонять,а не лампочки меняйте.

04.02.2017 (14:17) / химик

Лежачие полицейские ( ямы и колдобины) и так по всему Ужгороду.