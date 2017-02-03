На злосчастном переходе в Ужгороде устанавливают освещение и светофор (ФОТО)

|На "переходе смерти" в Ужгороде устанавливают освещение и светофор
Сегодня в Ужгороде проводят работы по монтажу дополнительного освещения и предупредительного светофора на "переходе смерти" по Минайской возле "Каштана".
Работники подрядной организации говорят, что на переходе будет установлены светодиодные лампы (до недавнего времени освещения там не было вообще, а сейчас будет яркое). Кроме того, с их слов, полиция рекомендовала такой светофор, чтобы пешеходы сами нажимали на кнопку и он переключался.
Дело в том, что из-за плохой видимости на этом месте постоянно возникали дорожно-транспортных происшествия (наезд на пешеходов) с летальным исходом.
Напомним, устанавливать конструкцию на "переходе смерти" в Ужгороде начали еще в декабре.
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Комментарии
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Да установите там "лежачего полицейского и никто не будет гонять,а не лампочки меняйте.
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Лежачие полицейские ( ямы и колдобины) и так по всему Ужгороду.