На злосчастном переходе в Ужгороде устанавливают освещение и светофор (ФОТО)

04.02.2017 (12:08)

На "переходе смерти" в Ужгороде устанавливают освещение и светофор

Сегодня в Ужгороде проводят работы по монтажу дополнительного освещения и предупредительного светофора на "переходе смерти" по Минайской возле "Каштана".

Работники подрядной организации говорят, что на переходе будет установлены светодиодные лампы (до недавнего времени освещения там не было вообще, а сейчас будет яркое). Кроме того, с их слов, полиция рекомендовала такой светофор, чтобы пешеходы сами нажимали на кнопку и он переключался.

Дело в том, что из-за плохой видимости на этом месте постоянно возникали дорожно-транспортных происшествия (наезд на пешеходов) с летальным исходом.

Напомним, устанавливать конструкцию на "переходе смерти" в Ужгороде начали еще в декабре.



