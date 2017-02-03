Ужгородский замок зимой с высоты птичьего полета (ФОТО)

04.02.2017 (15:48)

Зимняя красота Ужгородского замка

Ужгородский краевед и фотограф Александр Богданов снял замок Ужгорода с высоты птичьего полета.

"Сегодня с членами перечинского клуба аэрофотосъемки «Небесная Жужжалка» осмелились поднять дрона с юго-западного бастиона ужгородского замка. Несколько карточек вам в ленту. Освещение сложное. Пора года сложная. Без претензий на качество. Фактаж", - написал Александр Богданов на своей странице в сети ФБ.

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