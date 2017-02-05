Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 5 февраля

05.02.2017 (04:36)

В Ужгороде с утра и до позднего вечера будет идти дождь

В Закарпатской области переменная облачность, временами дождь, в горах местами с мокрым снегом, днем местами сильные осадки. На большинстве дорог гололедица. Туманы. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4 ° тепла - 1 ° мороза, днем 1-6 ° тепла.

Весь день в Ужгороде будет облачная погода. С утра и до позднего вечера будет идти дождь. На большинстве дорог гололедица. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 1-3 °, днем 4-6 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 5 февраля:

МАКС: 10.5° (2002)

МИН: -21.6° (1950)

Народный прогноз погоды: 5 февраля почитается память святого Агафангела.

В прежние времена погоду в этот день предсказывали белки и птицы. Если во время мороза она покидает гнездо и спускается с дерева, это означает, что следует ждать оттепели. Если утром наши предки отчетливо слышали крик синицы, то они готовились к серьезным морозам.