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Трамп заявил о желании установить перемирие на Донбассе

05.02.2017 (05:24)
Белый дом прокомментировал разговор Трампа с Порошенко
Белый дом прокомментировал разговор Трампа с Порошенко

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что намерен вести переговоры со всеми странами, которые вовлечены в решение конфликта на Донбассе.

Американская сторона положительно оценила разговор между президентами США Дональдом Трампом и Украины Петром Порошенко, состоявшийся в ночь на воскресенье. Об этом говорится в официальном заявлении офиса пресс-секретаря Белого дома по результатам общения.

"Президент Дональд Трамп только что (в 5 часов вечера субботы) имел очень хороший разговор с Президентом Украины Петром Порошенко о решении различных вопросов, включая длительный конфликт Украины с Россией", – говорится в документе.

При этом подчеркивается, что президент Трамп выразил готовность продолжать участие Соединенных Штатов в урегулировании ситуации в Украине. "Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", – приводится заявление главы Белого дома.

Порошенко не ожидал такой реакции Трампа.

В пресс-службе Трампа не стали комментировать длительность телефонного разговора.

АТО конец? Придется готовится к выборам...?


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

05.02.2017 (06:40) / Виктор г. Калуга

Что-то мне подсказывает - в ближайшее время будут очень большие перемены в руководстве незалежности и петра промежности...Дональд нашел алкашу замену.... а вот станет ли лучше народу Украины от этого лучше - это большо-о-ой вопрос... С тех пор как хохлы легли под штаты, да не просто легли а и ягодицы раздвинуть постарались...любая замена ведет к ещё большему обнищанию ...

05.02.2017 (05:42) / Куратор

Смертельная опасность нависла над головой Петра Порошенко. Украинский проект Запада терпит крах, детям Майдана приходит время платить по счетам.