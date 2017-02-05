Холостякам на заметку: Лучшие жены по знаку зодиака

05.02.2017 (10:34)

Чего стоит ждать мужчинам от жен?

Андре Моруа когда-то сравнил плохую жену с кровлей, которая протекает. Что-то в этом есть, ведь каждому мужчине, каким бы сильным, мужественным и смелым он ни был, нужен надежный тыл в виде доброй, заботливой и нежной супруги.

В этом материале спроецированы особенности поведения тех или иных знаков зодиака на их семейную жизнь. Вы узнаете, чего стоит ждать мужчинам от жен в зависимости от того, какой у благоверных знак зодиака. Конечно, это не стоит воспринимать это как истину в последней инстанции, но всё же возьми прочитанное на заметку, вдруг пригодится...

Овен — жена-соперница

Это сильная женщина, которой не нужен рядом какой-то слабак. Мужчина, который будет находиться рядом с женщиной-Овном, должен быть стойким, сильным и готовым к тому, что каждый день ему придется переживать небольшой конец света. Когда барышня-Овен понимает, что нашла такого мужчину, то в ту же секунду становится милейшим созданием и выходит замуж.

Поскольку девушка нашла себе сильного мужчину, то вся их семейная жизнь напоминает борьбу, где каждый старается как можно сильнее прокачать свои навыки. Так проходят год за годом, и пару это полностью устраивает!

Телец — жена-мотиватор

Девушки, родившиеся под этим знаком зодиака, обычно выходят замуж за милых раздолбаев, потому что с ними весело. Но любовь любовью, а кушать хочется всегда. Именно на этом этапе девушка-Телец начинает включать свой истинный характер, потому что она не только поесть хочет, но и платьице хорошее, и туфельки, а также не откажется от квартиры и машины...

Тельцы начинают мастерски мотивировать своих мужей. И не только мотивировать, но и манипулировать, а иногда даже применяют пытки... Зато вскоре раздолбай обязательно станет богатым и успешным, если выживет...

Близнецы — жена-зеркало

Это практически мистические сущности. Жены-Близнецы способны заглядывать в самые сокровенные уголки души своих мужей. Это дает им неоспоримое преимущество по сравнению с остальными знаками. От них не спрячешься... Они говорят о тебе всю правду, и, если ты хочешь быть с ними рядом, тебе придется эту правду выслушивать. Наверное, именно по-этой причине девушки-Близнецы — самые счастливые жены. Просто постоянно слышать о себе всю правду готовы только лучшие мужья, практически святые...

Рак — идеальная жена

Девушку-Рака крайне сложно уговорить на замужество. Но если получится, то лучшей жены тебе не найти. Она и в доме идеальную чистоту наведет, и детишки у нее все как на подбор умницы растут, и с родственниками мужа никаких проблем нет. А всё потому, что семья — это главное в жизни! Главное то, что она сказала, а кто с этим не согласен, того можно схватить стальной клешней и показать ему, где раки зимуют!

Лев — жена-королева

Этой девушке необходимо царство, причем сразу же. А дальше ее мужчина всю жизнь должен завоевывать новые территории, увеличивать количество слуг и прочее. В общем Львица должна блистать, а ее муж — обеспечивать ее всем, что для этого необходимо. Кстати, встречаться слишком часто вовсе не обязательно. Можно раз в неделю на каком-нибудь торжественном приеме.

Дева — умная жена

Это очень умные, нет ты не понял, это чертовски умные девушки. С ними и поговорить по душам можно, и узнать что-то новое, и совет получить. Они полностью заменяют друзей своим мужьям. Вот здесь и кроется дьявол, потому что муж Девы не может пожаловаться другу, когда на нее нападает дурь. А когда на Деву нападает дурь, то она использует весь свой изощренный ум, чтобы как следует поковыряться в нежных мозгах своей второй половины. Конечно, в конце, как и всякая умная женщина, она обязательно извинится и признает, что была неправа...

Весы — жена-котик

С одной стороны, Весы — это чрезвычайно милые и очаровательные существа. Но, с другой, они абсолютно бесполезны в быту. Хотя, как говорится, без кота и жизнь не та. Поэтому девушка-Весы придает какой-то особенный уют жилищу. А вот если ты прекратишь ее холить и лелеять или, еще хуже, запретишь занимать всю кровать целиком, то она просто соберет вещи и уйдет прочь. При этом, конечно, логически объяснит свои действия: «Потому что... Ой, всё!»

Скорпион — жена-ведьма

Сейчас без шуток, действительно ведьма, настоящая. Мужу Скорпиона все завидуют, потому что его жена прекрасно выглядит, а еще невероятно умна, да и вообще — воплощение идеальной женщины. Да и муж у нее умен, харизматичен и сексуален, просто потому что нет у него другого выхода — нужно соответствовать!

Стрелец — боевая подруга

С ней можно и в огонь, и в воду, и в медную трубу... В том смысле, что надежнее человека не найти. И, вообще, она прячется за спиной мужа только потому, что оттуда удобнее подавать ему патроны. А патроны ему ой как нужны.

Во-первых, отстреливать конкурентов, которых почему-то не интересует, что девушка-Стрелец давно замужем. Во-вторых, во время семейных ссор надо как-то отстреливаться, хотя здесь мало вариантов позитивного для мужчины исхода. Отстреляться от боевой подруги не помогут ни патроны, ни гранаты, ни атомная бомба. Есть только один верный пароль: «Дорогая, конечно же, ты была права, а я во всём виноват и больше так не буду!» Запомнил? Пользуйся на здоровье!

Козерог — принципиальная жена

У этой девушки с ранних лет в голове складывается четкая картина того, каким должен быть идеальный брак. И никакая там любовь на это не повлияет. Ей нужен человек из того же теста, что и она, а точнее сказать, из той же породы дерева. Пока она не найдет своего Буратино и не доведет его до идеала (возможно даже при помощи рубанка или топора), девушка-Козерог не успокоится. Зато потом в семье будет мир и любовь...

Водолей — жена Шредингера

Всё дело в том, что она вроде как и есть, но ее вовсе нет. В том смысле, что скучный семейный быт — это не для нее. Семейная жизнь — большое приключение и ежедневное веселье! С ней настолько весело, что ее муж не успевает передохнуть между походами за очередной порцией веселья. А вот то, что в холодильнике несколько грызунов наложили на себя руки, — это дело второстепенное...

Рыбы — жена-актриса

Муж никогда не догадывается, о чём думает его благоверная и чем она сегодня занималась. При этом ему нужно быть хорошим добытчиком, красавцем, отличным собеседником, шикарным любовником и настоящей каменной стеной. Если хоть какой-то из этих пунктов не будет выполнен, то Рыба просто махнет хвостом и уплывет к другому. А что же делает в браке сама Рыба? Она не покладая рук украшает собой унылое бытие!

В конце хочется каждому читателю пожелать найти того человека, с которым он будет счастлив. И не важно, что там говорят звезды, главное, чтобы вам было хорошо вместе.

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