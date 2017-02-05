В Ужгороде таксисты жестоко избили пассажира (ФОТО)

05.02.2017 (11:10)

Ужгородские таксисты жестоко избили пассажира

Минувшей ночью ужгородские таксисты беспощадно избили парня. Пострадавший парень, вместе со своей девушкой вызвали службу такси "Стар", с улицы Корятовича в Ужгороде. На вызов прибыла "Daewoo" серого цвета. За рулем находилась женщина-таксист, по словам потерпевшего, коротко стриженая, блондинка лет сорока.

Пассажиры попросили отвезти их в Оноковцы, на улицу Шевченко. Парню в дороге стало плохо, повысилось артериальное давление и он ненароком заляпал заднее сиденье автомобиля. Водитель увидев и вместо хоть какой-то помощи подняла шум и с угрозами начала за это требовать 400 грн химчистку. Пассажиры согласны были дать 200, но водитель настаивала на том, чтобы они дали 400. Они вийшы из машины, но она начала кричать и сигналить под домом.

Чуть позже госпожа водитель позвонила через рацию не в полицию, а коллегам таксистам которые были рядом. На ночные разборки приехало 8 машин, они схватили парня и начали избивать. Досталось и девушке, женщина - таксист со всей силы начала ее рацией бить по лицу. Затем эта водитель украла кошелек и телефон у парня, которого тем временем держали и били другие таксисты.

На место прибыли и патрульные полицейские, но к сожалению, никаких действий не принимали. Почему такое игнорирование со стороны патрульных - неизвестно. Об инциденте, который произошел, а это групповое избиение, пресс-служба патрульных, ни слова.

"Специальный контроль" уже в понедельник собирается направить соответствующее обращение в прокуратуру и начальника ГУ ЧП в Закарпатской области, чтобы действиям патрульных дать надлежащую правовую оценку.

Парня которого избили таксисты, обследовали врачи Ужгородского ЦГКБ. Благодаря вмешательству прессы и общественности дело за сутки удалось сдвинуть с места. Отобрано объяснение и принято заявление в ужгородском отделе полиции. Свое заключение дали и врачи городской больницы. Благодаря настойчивости журналистов удалось вырвать, в прямом смысле этого слова, направленные на СМЕ. У парня сотрясение мозга, ушиб поясничного отдела позвоночника, многочисленные ушибы м "тканей головы, гематомы и ссадины.

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Ужгородский таксист дал сдачу клиентке "гришиками" (ФОТО)



